"สุชาติ"แจงข่าวลำไยเชียงใหม่ราคาตกเหลือกิโลฯ ละบาท คลาดเคลื่อน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่มีการเผยแพร่ข่าวทางออนไลน์ ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดว่าลำไยจังหวัดเชียงใหม่มีราคาตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ 1 บาทนั้น ข้อเท็จจริงราคาดังกล่าวเป็นเพียงราคาลำไยเกรด C ซึ่งเป็นลำไยรูดร่วง ผลขนาดเล็กประมาณ 20 มิลลิเมตร ไม่ใช่ราคาลำไยทั้งหมด โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ยืนยันว่า ลำไยเกรดดีที่นิยมบริโภค เช่น เกรด AA ปัจจุบันมีราคารับซื้อกิโลกรัมละ 19-20 บาท ส่วนราคากิโลกรัมละ 1 บาท เป็นราคาลำไยเกรดต่ำซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับช่วงปีที่ผ่านมา



จึงได้สั่งการให้เดินหน้ามาตรการคู่ขนานเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาลำไยและช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยมอบหมายให้กรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ รวบรวมลำไยเพื่อส่งออก 15,000 ตัน และเชื่อมโยงการแปรรูปลำไยอบแห้งอีก 50,000 ตัน



โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกกระจุกตัวสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม เชื่อมโยงการจำหน่ายในประเทศผ่านระบบพรีออเดอร์ ห้างโมเดิร์นเทรด ตลาดกลาง ตลาดสด หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เชื่อมโยงผลผลิตจากภาคเหนือสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศผ่านกลไกสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด และส่งเสริมการขายออนไลน์ พร้อมสนับสนุนกล่องไปรษณีย์ส่งฟรี เพื่อกระจายผลผลิตสู่ตลาดภายในประเทศทุกภูมิภาค



ด้านตลาดต่างประเทศ มอบกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังได้เร่งประสานนำเข้าผู้นำเข้าจากตลาดเป้าหมาย ทั้งจีนและประเทศอื่นๆ เข้ามาสั่งซื้อลำไยสดและแปรรูป โดยระหว่างวันที่ 7 ถึง 16 กรกฎาคมนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ผลักดันการค้าลำไยสด ลำไยอบแห้ง แช่เย็น แช่แข็ง และผลิตภัณฑ์จากลำไยในตลาดจีน ฮ่องกง มาเลเซีย อินเดีย และ UAE คาดว่าจะสร้างมูลค่าการค้าได้กว่า 200 ล้านบาท



นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้ผลผลิตลำไยของจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ 8 หรือราว 22,409 ตัน ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในพื้นที่อำเภอจอมทอง ดอยหล่อ แม่วาง สันป่าตอง ฮอด และดอยเต่า เกษตรกรยังคงส่งผลผลิตให้ล้งรับซื้อเป็นปกติในช่วงต้นฤดูกาล ซึ่งเมื่อมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามา ราคาลำไยจะปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาด



สำหรับลำไยเกรด C ส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังเวียดนาม โดยปีที่ผ่านมาเวียดนามมีความต้องการสูง แต่ปีนี้เวียดนามมีผลผลิตเองมากขึ้น จึงชะลอคำสั่งซื้อออกไป สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จึงเตรียมเร่งเชื่อมโยงผู้ประกอบการแปรรูปเข้ามาดูดซับผลผลิตส่วนนี้



อย่างไรก็ตาม ราคาลำไยจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุด (12 กรกฎาคม 2568) ลำไยสดรูดร่วง เกรด AA ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 19-20 บาท เกรด A ราคา 10-11 บาท เกรด B ราคา 5-6 บาท และเกรด C ขนาดไม่เกิน 20 มิลลิเมตร ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 1 บาท ลำไยสดช่อ (ตะกร้าขาว อินโดนีเซีย) เกรดทองราคา 25 บาทต่อกิโลกรัม เกรดแดง 22 บาทต่อกิโลกรัม เกรดน้ำเงิน 17 บาทต่อกิโลกรัม และเกรดเขียว 8 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนลำไยสดมัดปุ๊ก เกรด AA บวก A ราคา 18-20 บาทต่อกิโลกรัม และเกรด A บวก B ราคา 12-15 บาทต่อกิโลกรัม