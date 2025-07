รัฐบาลชู 5 สมุนไพร Herb of the Year สร้างคุณค่าเศรษฐกิจไทย ทำรายได้กว่า 3,500 ล้านบาท

นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าผลักดันสมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย สร้างคุณค่าเศรษฐกิจไทย ชู 5 สมุนไพร Herb of the Year สร้างรายได้มากกว่า 3.5 พันล้าน พร้อมยกระดับการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรของไทย ให้เป็นระบบบริการสุขภาพทางเลือกที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเข้าถึงได้ง่าย มุ่งยกระดับศักยภาพสมุนไพรไทยเป็น Soft Power ที่สามารถสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว



นายอนุกูล กล่าวว่า ความสำเร็จของสมุนไพรในปีที่ผ่านมา เป็นการยกระดับ 5 สมุนไพรยอดนิยม ได้แก่ ขมิ้นชัน ไพล กระชายดำ กระท่อม และกัญชา ให้เป็น Herb of the Year ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มกว่า 3,526 ล้านบาท โดยในปีนี้ รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดงาน "งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 22" ขึ้น ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างมากจาก มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 3 แสนคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20% มีการซื้อขายในงานด้วยเงินสดเกือบ 50 ล้านบาท อีกทั้งมีการจับคู่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพรมากถึง 219 คู่ คาดว่ามีเงินหมุนเวียนประมาณ 198 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วจะเห็นถึงการพัฒนาการและความเจริญเติบโตของสมุนไพรไทยอย่างชัดเจน



นายอนุกูล ย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการทำธุรกิจ หรือให้เกษตรกรปลูกสมุนไพร พร้อมมุ่งมั่นส่งเสริมการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก รวมถึงการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นจุดแข็ง และ Soft Power ของไทย นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สร้างความเชื่อมั่นพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ สร้างรายได้ให้ประชาชนและประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป