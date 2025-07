“เทพไท”ฝากสื่อถาม“ทักษิณ”7 ข้อ ตอบให้สังคมหายสงสัย

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส. นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก เทพไท เสนพงศ์-คุยการเมือง ระบุว่า ฝากคำถามถึงทักษิณ



ผมทราบข่าวว่า รัฐบาลร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (THACCA) จัดงาน Soft Power ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SPLASH-Soft Power Forum 2025 ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม ที่ฮอลล์ 1-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “โอกาสประเทศไทยในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์” และวันที่ 9 กรกฎาคม เวลา 13.00-14.00 น. นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ จะถ่ายทอดวิสัยทัศน์ในหัวข้อ Crafting the Future: From OTOP to ThaiWORKS and Beyond และ เวลา 19:00 น. ได้ขึ้นเวทีในรายการ Exclusive Talk ผ่าทางตัน ของเครือเนชั่นด้วย



ซึ่งเป็นการปรากฏตัวครั้งแรก หลังจากวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ที่นายทักษิณได้ไปในงานครบรอบ 25 ปีทีวีเนชั่น ซึ่งได้พูดถึงเรื่องปัญหาชายแดนกับกัมพูชา และการยึดกระทรวงมหาดไทยคืน จากพรรคภูมิใจไทย หลังจากนั้นทักษิณก็หายไปเลย ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อ ไม่ได้คุยกับสื่อเลย ซึ่งเป็นการผิดวิสัยของนายทักษิณเป็นอย่างมาก



ผมในฐานะผู้ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง ในฐานะนักสังเกตการณ์และนักวิเคราะห์การเมือง ไม่มีโอกาสจะไปฟังนายทักษิณพูด หรือได้ติดตามบทบาทของนายทักษิณ แต่เชื่อว่ามีผู้สื่อข่าวจำนวนไม่น้อยไปดักรอสัมภาษณ์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนายทักษิณ นอกจากการแสดงวิสัยทัศน์บนเวที แต่จะสอบถามประเด็นอื่นๆทางการเมืองมากกว่า



ผมจึงถือโอกาสนี้ฝากคำถามไปยังเพื่อนผู้สื่อข่าว ช่วยตั้งคำถามที่สังคมสงสัย ให้นายทักษิณได้ตอบ ประมาณ7 ข้อ คือ



1.ถามนายทักษิณว่า ช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ที่ 30 พฤษภาคม 2568 ทักษิณหายไปไหน หลังจากมาเปิดประเด็นยึดกระทรวงมาไทยแล้ว ยังบอกว่าปัญหาชายแดนไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้น ได้โทรคุยกับสมเด็จฮุนเซนเป็นประจำ จะเอาทหารมาเตะตะกร้อ วันนี้สถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นตามที่นายทักษิณพูด เป็นเพราะอะไร



2.ทำไมจึงไม่ตอบโต้สมเด็จพระสมเด็จเซน ที่ใช้สื่อโซเชียลกล่าวหารัฐบาลไทย ประเทศไทย กล่าวหานายทักษิณ ทำไมไม่ออกมาตอบโต้ หรือแสดงความคิดเห็นบ้าง ปล่อยให้สมเด็จฮุนเซนเล่นงานนางสาวแพทองธาร จนอ่วมอรทัย



3.กรณีที่สมเด็จฮุนเซน ออกมาขู่ว่า มีคลิปสำคัญที่เกี่ยวกับนายทักษิณพูดพาดพิงถึงสถาบันเบื้องสูงให้ได้รับความเสียหาย เป็นเรื่องจริงหรือไม่ หรือยังมีคลิปอะไรอยู่อีก ที่สมเด็จฮุนเซนสามารถใช้แบล็คเมล์ได้



4.จะแนะนำนางสาวแพทองธารให้ตัดสินใจทางการเมืองอย่างไร ในระหว่างที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ จะให้ลาออกจากตำแหน่งไปก่อน เพื่อไม่ให้ความผิดติดตัวไป หรือจะสู้จนถึงมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ



5.ถ้าหากนางสาวแพทองธารถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่ง พรรคเพื่อไทยยังมีแคนดิเดตคือนายชัยเกษม นิติสิริ อยากรู้ว่านายทักษิณมีความคิดอย่างไร จะสนับสนุนนายชัยเกษมหรือไม่ เพราะในขณะนี้นายชัยเกษมมีอาการน้อยใจ เหมือนกับถูกหลอกในการสรรหานายกรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมา ยังไม่มั่นใจในพรรคเพื่อไทย เพราะบอกว่าสภาพพรรคตอนนี้ ไม่รู้ว่าใครหัว ใครหางกันแน่



6.คดีชั้น 14 ที่กำลังไต่สวนอยู่ในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และคดีมาตรา 112 ที่กำลังพิจารณาอยู่ในศาลอาญา มีความหนักใจหรือไม่ มั่นใจว่าสามารถจะสู้คดีได้หรือไม่ ถ้าหากว่าผลคดีออกมาในทางร้าย นายทักษิณจะทำอย่างไร จะตัดสินใจอย่างไรต่อไป



7.อยากให้นายทักษิณได้พูด หรืออธิบายถึงทางออกของรัฐบาลชุดนี้ ที่กำลังเจอทางตัน ทั้งในสภาทั้งนอกสภา กระแสสังคมมวลชนเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล จะมีทางออกอย่างไร



สำหรับคำถามของผมที่ฝากกับผู้สื่อข่าว คงจะมี7ประเด็น นอกจากนั้นขอให้เป็นดุลพินิจของสื่อมวลชน ที่จะสอบถามนายทักษิณในระหว่างการสัมภาษณ์ จึงขอฝากให้สื่อได้นำประเด็นเหล่านี้ ไปสอบถามนายทักษิณด้วย