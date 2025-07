วันนี้ (7 ก.ค.) ศูนย์ AOC 1441 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้รับรางวัลชนะเลิศ The Winners ประเภท การสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Category 5 Building confidence and security in the use of ICTs) ในพิธีมอบรางวัล WSIS Prizes 2025 ซึ่งจัดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ระหว่างการประชุม World Summit on the Information Society (WSIS) +20 High Level Event 2025 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส