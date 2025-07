ข่าวปลอม อย่าแชร์! OR เสนอขายหุ้น IPO ผ่านเพจ Amz Premium Quality Coffee ไม่จริง

จากกระแสข่าวเรื่อง OR เสนอขายหุ้น IPO ผ่านเพจ Amz Premium Quality Coffee นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ



บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้ออกมาเตือนภัยในประเด็นข้างต้นว่า OR ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว และไม่ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ลงทุนในลักษณะนี้แต่อย่างใด การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของมิจฉาชีพ ขอประชาชนโปรดระวัง ไม่คลิกลิงก์ และไม่ให้ข้อมูลใด ๆ