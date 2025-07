อาหารไทยมาแรง! 6 ร้านดัง ติดอันดับ 50 ร้านที่ดีที่สุดในโลก

รัฐบาลเผยเว็บไซต์ the worlds 50 best ได้ประกาศผลการจัดอันดับ The World’s 50 Best Restaurants ประจำปี 2025 โดยปีนี้มีร้านอาหารจากประเทศไทยติดอันดับถึง 6 ร้าน ซึ่งแต่ละร้านล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะ ทั้งด้านรสชาติ เทคนิคการปรุง และการสร้างประสบการณ์การรับประทานที่น่าประทับใจ ได้แก่



1. Gaggan (กากัน) อันดับที่ 6 : ร้านอาหารที่ผสมผสานอาหารอินเดียสมัยใหม่เข้ากับรสชาติและเทคนิคของอาหารไทย ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น เคยคว้ารางวัลร้านอาหารอันดับ 1 ของเอเชีย

2. Potong (โพทง) อันดับที่ 13 : ร้านอาหารไฟน์ไดนิ่งย่านเยาวราช นำเสนออาหารไทย-จีนสมัยใหม่ ด้วยรสชาติลึกซึ้งและเทคนิคล้ำสมัย

3. Sorn (ศรณ์) อันดับที่ 17 : ร้านอาหารใต้ระดับไฟน์ไดนิ่ง เน้นวัตถุดิบพื้นถิ่นหายาก ถ่ายทอดผ่านรสมือแบบต้นตำรับผสานเทคนิคทันสมัย

4. Sühring (ซูห์ริ่ง) อันดับที่ 22 : ร้านอาหารเยอรมันร่วมสมัยในกรุงเทพฯ ถ่ายทอดแบบไฟน์ไดนิ่งด้วยเทคนิคจากทั่วโลก

5. Le Du (ฤดู) อันดับที่ 30 : ร้านอาหารไทยร่วมสมัย ใช้วัตถุดิบตามฤดูกาล ถ่ายทอดในรูปแบบที่ทั้งคุ้นเคยและแปลกใหม่ ด้วยเทคนิคระดับสากล

6. Nusara (นุสรา) อันดับที่ 35 : ร้านอาหารไทยโบราณในรูปแบบร่วมสมัย นำเสนออย่างประณีต มีแรงบันดาลใจจากตำราอาหารชาววังสมัยรัชกาลที่ 5



การจัดอันดับครั้งนี้ สะท้อนศักยภาพอาหารไทยในฐานะ Soft power ที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการพัฒนาเชฟไทยและอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมบทบาทไทยในฐานะจุดหมายปลายทางอาหารของโลกอย่างยั่งยืน