“อุ๊งอิ๊ง”เผยวันนี้เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งได้พบหารือ ผอ.องค์การยูเนสโก

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะ ที่วันนี้มีโอกาสพบหารือกับคุณโอเดรย์ อาซูเลย์ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ในห้วงการประชุม The 3rd UNESCO Global Forum on the Ethics of AI #GFEAI2025



โอกาสนี้ดิฉันได้บอกเล่าถึงภารกิจในการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีจริยธรรม รวมถึงนโยบายด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ของรัฐบาล ทั้งการเร่งผลักดันศักยภาพ AI เพื่อสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร การแพทย์ การใช้ AI ในการทลายกำแพงภาษา หรือการเรียนรู้เฉพาะบุคคล



นอกจากนี้ ดิฉันยังได้แลกเปลี่ยนเรื่องการใช้ AI ปราบปรามสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวาระใหญ่ร่วมกันของโลกในวันนี้ เราได้ประกาศความพร้อมเป็นศูนย์กลางในการปราบปรามอาชญากรรมของชาติในภูมิภาค โดยวันนี้ทุกประเทศได้ให้ความร่วมมือดังกล่าวค่ะ ทาง UNESCO พร้อมสนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีที่จะใช้ในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ เพื่อให้การใช้ AI เป็นไปอย่างมีจริยธรรม ไม่ก่อให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจและสังคม



สำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เป้าหมายของเราคือการดึงดูดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล (Data Center) ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (National AI Committee: NAIC) ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา AI และเร่งรัดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์



อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องผลักดัน คือการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ยกระดับทักษะบุคลากรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุค Digital transformation นี้ค่ะ เราจะส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้าน AI ในสถานศึกษา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ด้าน AI



ในโอกาสที่ UNESCO ได้จัดทำกรอบแนวทางการจัดทำ recommendation เพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างถูกต้องนี้ ประเทศไทยเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนา การนำไปใช้ และการกำกับดูแล AI อย่างมีจริยธรรม และมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนหลักการเหล่านี้ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ภายใต้ข้อเสนอแนะว่าด้วยจริยธรรมสำหรับปัญญาประดิษฐ์ของยูเนสโก (UNESCO Recommendation on the Ethics of AI)



ประเทศไทยพร้อมจับมือกับทุกภาคส่วน ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ผลักดันให้ไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักด้าน AI และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนค่ะ