อดีตรองอธิการ มธ.ชี้ ปชช.เห็นพ้องคลิปเสียงนายกฯ คุย“ฮุนเซน”เป็นภัยต่อชาติอย่างมหันต์

รศ.หริรักษ์ สูตะบุตร อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า“ ....... ถ้ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพจะแก้ปัญหาได้อย่างไร วิกฤตเศรษฐกิจ การค้าเกิดอึมครึม ใครจะกล้ามาลงทุน วันนี้ที่เขาออกมาเรื่องคลิป มันไม่ได้มีเสียหายอะไรเลย เค้าก็ได้ชี้แจงแล้วว่า นี้คือการพูดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ นายกฯ ออกมาขอโทษแล้ว และผลโพลเราเห็นแล้ว ว่าโพลเนี่ยให้ความเชื่อมั่นในการแก้ไขโดยสันติวิธีเกือบ 70% ให้ความเชื่อมั่นในนายกแพทองธารถึงห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นนี่คือเกินครึ่ง และการเดินทางของนายกแพทองธารไปที่ชายแดน ให้กำลังใจทหาร เห็นการต้อนรับอย่างดี วันนี้มันมีการปั่นกระแสใน social นักเลงคีบอร์ดเยอะ IO เยอะกันมาก วันนี้เลิกๆซะบ้างเถอะ ที่มันมีลักษณะเล่นการเมืองแบบดราม่า เล่นการเมืองรายวัน ปั่นกระแส แล้วมองว่านายกฯขายชาติบ้าง รัฐบาลขายชาติบ้าง ผมมองว่า วันนี้เอาชาติตรงไหนไปขาย ไม่มีอะไรเสีย เสียหายตรงไหน ............. มันจบไปแล้วไม่มีอะไรแล้ว แล้วคลิปของท่านนายกก็ไม่มีอะไร เค้าเรียกว่า มันเป็นเทคนิคในการเจรจา แล้วเทคนิคในการเจรจาเหล่านี้เนี่ย ..... ก็ม็อบวันที่ 28 เราก็เห็นคนอยู่ กลุ่มเดิมๆ บางคนเคลื่อนไหวตั้งแต่ไทยรักไทย เค้าเรียกฝ่ายแค้น แค้นฝังหุ่น ....ฝนตกขี้หมูไหล คนอะไรมารวมกัน (พูดถึงม็อบวันที่ 28) ........”



คำว่า "tribalism" หากใช้เป็นคำ slang จะมีความหมายดังนี้



"a very strong feeling of loyalty to a political or social group, so that you support them whatever they do"



“ ความรู้สึกภักดีอย่างมากต่อกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนั้นจึงสนับสนุน เห็นพ้องด้วยไปหมด ไม่ว่ากลุ่มเหล่านั้นจะทำอะไรก็ตาม”



พูดอีกอย่างคือ พวกตัวเอง ทำอะไรก็ไม่ผิด นั่นเอง



แม้ว่าคนไทยเราจะมีความรู้สึกเช่นนี้สูง แต่คลิปเสียงการสนทนา หรือเรียกว่า “เจรจา” ระหว่างนายกรัฐมนตรี แพทองธาร ชินวัตร กับ สมเด็จ ฮุนเซ็น ที่ถูกปล่อยออกมานี้ ทำให้เกิดปรากฏการณ์ครั้งแรกในรอบหลายสิบปี ตรงกันข้ามกับที่คุณแพทองธารแถลงให้คนไทยสามัคคี ไม่แตกแยกกัน เพราะประชาชนทุกหมู่เหล่า คนรุ่นใหม่ รุ่นเก่า ชาวบ้านร้านตลาด ไม่ได้แตกแยกกันเพราะเรื่องนี้ แต่ล้วนเห็นพ้องต้องกันว่า เป็นการกระทำที่เป็นภัยต่อชาติอย่างมหันต์



อย่างไรก็ดี คนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทย แม้เห็นกันอยู่ชัดๆว่า การกระทำของนายกรัฐมนตรี เป็นความผิดต่อประเทศชาติชนิดไม่ต้องสงสัย แต่ก็ยังลอยหน้าลอยตาออกมาให้สัมภาษณ์ว่า “ไม่ได้มีอะไรเสียหาย” ดังได้ยกส่วนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนของคนของพรรคเพื่อไทยคนหนึ่งในย่อหน้าแรก ก็แน่นอนว่าพวกเขาคงพูดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ มิเช่นนั้นก็เป็นความผิดอย่างมหันต์ต่อพรรค



เมื่อบอกว่า การกระทำของนายกรัฐมนตรีไม่มีอะไรเสียหาย รัฐบาลเพื่อไทยจึงใช้กลยุทธ์กลบเกลื่อนความผิดของนายกรัฐมนตรี โดยโยนความผิดไปให้ สมเด็จฮุนเซ็น ที่แอบอัดคลิปเสียง และปล่อยคลิปออกมา จนเป็นข่าวไปทั่วโลก และพยายามแก้ตัวแบบน้ำขุ่นๆว่า เป็นเทคนิคการเจรจา รัฐบาลถึงกับให้กระทรวงต่างประเทศเรียกเอกอัตรราชทูตกัมพูชา มารับหนังสือประท้วงจากรัฐบาล แต่เมื่อตอนที่เกิดปะทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาที่ช่องบก เนื่องจากทหารกัมพูชารุกล้ำเขตแดนไทย และยังประกาศว่าพื้นที่ 4 แห่งที่เป็นของไทยว่าเป็นของกัมพูชาและจะนำเรื่องนี้ยื่นต่อศาลโลก แต่ไม่เห็นกระทรวงต่างประเทศเรียกเอกอัครราชทูตกัมพูชาให้มารับหนังสือประท้วงแต่อย่างใด ผิดต่อประเทศไม่ประท้วง ผิดต่อนายจึงประท้วง



นี่แหละครับคือ “ระบอบทักษิณ” วันที่ 28 นี้ มีการนัดรวมตัวที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เวลา 16.00 น ถึง 21.00 น เพื่อสำแดงพลังว่า เราไม่เอาระบอบทักษิณ และไม่เอานายกรัฐมนตรีที่ชื่อ แพทองธาร ชินวัตร ไปกันเยอะฯนะครับ ส่วนผมมีความจำเป็นบางประการ ไม่สามารถไปร่วมด้วยจริงๆ มิฉะนั้นจะไม่พลาดเด็ดขาด