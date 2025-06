เตือน! อย่าเชื่อข่าวปลอม"ไทยจะยึดกัมพูชา" หวั่นสร้างความเข้าใจผิด

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ตรวจพบข่าวปลอมรายสัปดาห์ ที่ประชาชนให้ความสนใจสูงสุดอันดับที่ 1 เรื่อง "ไทยจะยึดประเทศกัมพูชา หากกัมพูชาไม่ถอนกำลัง" รองลงมาคือเรื่อง "ประเทศไทย เตรียมบุกไปกัมพูชาแล้ว" โดยขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม เลือกเชื่อ เลือกแชร์ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อาจทำให้เกิดความวิตกกังวล สับสน และเข้าใจผิดในสังคม



ผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระหว่างวันที่ 13 - 19 มิถุนายน 2568 พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมด 849,898 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 509 ข้อความ



สำหรับช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุด คือ ข้อความที่มาจาก Social Listening จำนวน 476 ข้อความ ตามมาด้วยการแจ้งเบาะแสผ่าน Line Official จำนวน 32 ข้อความ และผ่าน Facebook จำนวน 1 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 149 เรื่อง และจากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบกลับมาแล้ว 144 เรื่อง



ทั้งนี้ กระทรวงดีอี ได้แบ่งข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย



กลุ่มที่ 1 : นโยบายรัฐบาล ข่าวสารทางราชการ ความสงบเรียบร้อยของสังคม ขัดศีลธรรมอันดี และความมั่นคงภายในประเทศ จำนวน 97 เรื่อง



กลุ่มที่ 2 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง รวมถึงสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายจำนวน 25 เรื่อง



กลุ่มที่ 3 : ภัยพิบัติ จำนวน 0 เรื่อง



กลุ่มที่ 4 : เศรษฐกิจ จำนวน 3 เรื่อง



กลุ่มที่ 5 : กลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ จำนวน 24 เรื่อง



ข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่



อันดับที่ 1 : เรื่อง ไทยจะยึดประเทศกัมพูชา หากกัมพูชาไม่ถอนกำลัง

อันดับที่ 2 : เรื่อง ประเทศไทย เตรียมบุกไปกัมพูชาแล้ว

อันดับที่ 3 : เรื่อง ธ.กรุงไทย เปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อรายละ 50,000 บาท ทาง TikTok .ktb.gsb

อันดับที่ 4 : เรื่อง รัฐบาลไทยเตรียมกู้เงินจากประเทศเวียดนาม

อันดับที่ 5 : เรื่อง ธ.ออมสิน ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน ไม่ใช้ผู้ค้ำประกัน แค่ยื่นบัตร ปชช. ผ่านเพจ LEASE it CPT 1

อันดับที่ 6 : เรื่อง ยาสีฟันผสมกระเทียม ช่วยกำจัดหูดหรือติ่งเนื้อได้

อันดับที่ 7 : เรื่อง M-FLOW เปิดเว็บไซต์ใหม่ เพิ่มความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมทางออนไลน์

อันดับที่ 8 : เรื่อง การรถไฟฯ เปิดให้บริการรถไฟด่วนสายใต้ Southern Paradise Express 2026

อันดับที่ 9 : เรื่อง น้ำยางมะนาวโห่ สามารถรักษาตาปลาและหูดได้

อันดับที่ 10 : เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร We Beta-Pro โปรตีนหยุดมะเร็ง



สำหรับอันดับ 1 เรื่อง "ไทยจะยึดประเทศกัมพูชา หากกัมพูชาไม่ถอนกำลัง" กระทรวงดีอี ได้ประสานงานร่วมกับ กองทัพอากาศ (ทอ.) พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ โดยขอชี้แจงว่า คลิปที่มีการเผยแพร่ตามภาพข่าว ข้อความพาดหน้าคลิป ที่อ้างว่า หากกัมพูชาไม่ถอย ไทยจะยึดทั้งประเทศนั้น ไม่เป็นความจริง และไม่มีความสัมพันธ์กับบทสัมภาษณ์ในคลิปแต่อย่างใด



โดยคลิปดังกล่าวเป็นการให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ในงานแถลงข่าวการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งในเนื้อหาการให้สัมภาษณ์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องบินรบ Gripen มาทดแทนเครื่องบินที่ใกล้จะปลดประจำการ



และมีนักข่าวสอบถามเรื่องการเตรียมความพร้อมของ ทอ. ในสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งทาง ผบ.ทอ. ได้ให้สัมภาษณ์ในส่วนของ ทอ. ว่ามีความพร้อมตลอดเวลา แต่ไม่ใช่เพื่อโจมตีประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการป้องกันประเทศหากมีภัยเกิดขึ้น ดังนั้นขอความร่วมมือประชาชน อย่าหลงเชื่อ อย่าส่งต่อหรือแชร์คลิปดังกล่าว ซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดในสังคมได้



ในส่วนข่าวปลอมอันดับ 2 เรื่อง "ประเทศไทย เตรียมบุกไปกัมพูชาแล้ว" กระทรวงดีอี ได้ประสานงานตรวจสอบร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ โดยขอชี้แจงว่า ประเทศไทยไม่ได้เตรียมบุกไปกัมพูชาอย่างที่มีการส่งต่อข่าวกันแต่อย่างใด และขอประชาชนโปรดติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการเท่านั้น



อย่างไรก็ตาม ดีอี มีความห่วงใยประชาชน เรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์ โซเชียล ซึ่งหากขาดความรู้เท่าทันส่งต่อข้อมูลข่าวปลอม ทำให้เกิดการหลงเชื่อ สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เกิดความวิตกกังวล หรืออาจสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน หรือข้อมูลส่วนบุคคล และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้าง ดังนั้นจึงควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัด