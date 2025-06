6 สนามบินจ่อปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออก จาก 50 เป็น 75 บาท เริ่ม 1 ต.ค.นี้

นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ปรับเพิ่มค่าบริการผู้โดยสารขาออก (Passenger Service Charge: PSC) อีก 25 บาท สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ จาก 400 บาท เป็นครั้งละไม่เกิน 425 บาท และสำหรับเส้นทางภายในประเทศ จาก 50 บาท เป็นครั้งละไม่เกิน 75 บาท



โดยจะสามารถเริ่มจัดเก็บได้เฉพาะท่าอากาศยานที่มีการนำเทคโนโลยีระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (CUPPS) จำนวน 3 ระบบ คือ Common Use Terminal Equipment: CUTE บริการตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง, Common Use Self Service: CUSS บริการเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติ และ Common Use Bag Drop: CUBD บริการรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ ที่ให้ผู้โดยสารสามารถโหลดสัมภาระได้ด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความปลอดภัยในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น



ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ได้กำหนดนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศในการนำเทคโนโลยีระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (CUPPS) มาใช้ในสนามบินที่ให้บริการผู้โดยสาร เป็นการพัฒนาการดำเนินงานสนามบินสาธารณะให้มีความทันสมัย มีศักยภาพเทียบเท่าระดับสากล



ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานมีให้บริการที่ท่าอากาศยาน 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานกระบี่ สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น นครศรีธรรมราช และพิษณุโลก โดยจะมีการปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออก สำหรับผู้โดยสารภายในประเทศ จาก 50 บาท เป็น 75 บาทต่อคน ผู้โดยสารระหว่างประเทศ จาก 400 บาท เป็น 425 บาทต่อคน สำหรับการเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป



ในกระบวนการพิจารณาการปรับปรุงค่า PSC ทย. ได้เสนอสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เพื่อขออนุมัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการระบบ CUPPS ซึ่ง กพท. พิจารณาแล้วเห็นว่า การจะเรียกเก็บค่าบริการจากผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้ใช้บริการระบบ CUPPS อีกทั้งค่าบริการดังกล่าวเป็นค่าบริการที่เกี่ยวกับการบิน (Aeronautical charges) ดังนั้น ทย. จึงควรนำค่าบริการ CUPPS มาคำนวณรวมเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของค่า PSC ตามมาตรา 56 (1) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศฯ เพื่อให้ถูกต้องตามประเภทของค่าบริการ

และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในการบริการต่างๆ ที่สนามบินได้จัดหาและติดตั้ง เพื่อเรียกเก็บค่าบริการจากผู้โดยสาร และนำไปใช้เพื่อปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบินสำหรับผู้โดยสาร และการบำรุงรักษาด้านความปลอดภัยท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในท่าอากาศยานทุกแห่ง ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้โดยสารให้ได้รับความปลอดภัย และความสะดวกสบายจากสิ่งอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเจตนารมณ์สำคัญในการที่ผู้ดำเนินงานสนามบินอนุญาตควรต้องจัดให้มีบริการในเรื่องดังกล่าวฯ ซึ่งอัตราค่า PSC ที่ปรับเพิ่มนั้น ได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรียบร้อยแล้ว