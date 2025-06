กรมพัฒนาธุรกิจฯ เลื่อนปิดเคาน์เตอร์จดทะเบียนธุรกิจแบบ Walk in

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัล (DBD Biz Regist) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดผ่านทางออนไลน์ได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น ขณะเดียวกันก็ได้เตรียมความพร้อมรองรับและส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบออนไลน์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดอบรมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและสอนการใช้งานระบบ DBD Biz Regist และการจัดเจ้าหน้าที่ช่วยตอบคำถามประชาชน พร้อมแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ รวมถึงได้ตั้งเป้าหมายที่จะให้บริการจดทะเบียนธุรกิจผ่านระบบ DBD Biz Regist แบบ 100% เพียงช่องทางเดียว ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2568



อย่างไรก็ดี จากการติดตามสถิติผู้ใช้บริการยื่นคำขอจดทะเบียนธุรกิจทั้งช่องทาง walk in และ DBD Biz Regist อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความพร้อมในการปิดเคาน์เตอร์ Walk in พบว่า เดือนพฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมาผู้ใช้บริการทั้ง 2 ช่องทางยังคงมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ walk in คิดเป็น 47% และระบบ DBD Biz Regist คิดเป็น 53% จึงเห็นว่าภาคธุรกิจ ยังต้องการเวลาในการปรับตัว กรมฯ จึงได้ขยายเวลาปิดเคาน์เตอร์ Walk in ออกไปอีก 6 เดือนจากเดิมกำหนดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ทำให้ในช่วงนี้ถึงสิ้นปี 2568 ผู้ใช้บริการมีเวลาปรับตัวมากขึ้น เพื่อเปลี่ยนเข้าสู่ระบบออนไลน์เต็มตัว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569



ทั้งนี้ ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล กรมฯ จำเป็นต้องปรับหลักเกณฑ์บางประการเพื่อเตรียมธุรกิจเข้าใช้งานระบบออนไลน์มากขึ้น จึงต้องยกเลิกการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ข้ามเขตจังหวัด โดยผู้ใช้บริการสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งได้ ณ จังหวัดที่สำนักงานแห่งใหญ่ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดตั้งอยู่ หรือเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ผ่านระบบ DBD Biz Regist ซึ่งรองรับการยื่นคำขอจดทะเบียนได้จากทุกสถานที่ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และ ยกเลิกการใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Registration (ระบบจดทะเบียนออนไลน์ระบบเก่า) โดยคำขอ ของผู้ใช้งานที่ยังค้างอยู่ในระบบ e-Registration จะถูกตัดออกจากระบบทั้งหมดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้ผู้ขอจดทะเบียนที่ยังมีคำขอค้างอยู่ Biz Regist หากยังคงมีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนตามคำขอนั้น ขอให้เร่งดำเนินการตามคำสั่งนายทะเบียน และชำระค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 นี้ด้วย