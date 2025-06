นายกฯ เปิดงาน Bangkok Pride ยืนยันรัฐบาลพร้อมดูแลสิทธิเสรีภาพของทุกคนเท่าเทียม

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Bangkok Pride Festival 2025 ที่สนามเทพหัสดิน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเดือนไพรด์ ครั้งที่ 4 ภายใต้ธีม Bom This Way



นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมงานไพรด์ปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 3 รู้สึกว่าความสดใส สีสันทุกปี ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนเรื่องเสรีภาพสิทธิ ความเป็นตัวของตัวเอง อย่างชื่องาน "Bron This Way" ให้เราเกิดมาเป็นตัวของตัวเอง และมีสิทธิที่จะถูกดูแลโดยรัฐบาล เราจะเป็นใคร เป็นแบบไหนก็ตาม รัฐบาลก็ยังให้สิทธิ ให้การดูแลอย่างทั่วถึง นี่คือสิ่งที่รัฐบาลผลักดัน ซึ่งปีนี้เป็นปีที่น่าภูมิใจ เพราะกฎหมายสมรสเท่าเทียมบังคับใช้แล้ว ยินดีกับประเทศไทย และคนไทยทุกๆ คน วันนี้ขอให้ทุกคนสนุกให้เต็มที่ เป็นตัวของตัวเอง รักในการเป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องสน เมื่อเราไม่ทำร้ายใคร เมื่อเราเป็นเรา เราจะแต่งตัวแบบไหน เราจะหน้าตาแบบไหน เราจะเปลี่ยนเป็นอะไรอย่างไร เราก็เป็นเราที่สามารถเป็นคนดี และสามารถเป็นคนไทย ที่มีกฎหมายควบคุมดูแลเราทุกคนได้



จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ร่วมขบวนพาเหรด เดินเท้าจากสนามเทพหัสดิน ไปยังบริเวณห้างสรรพสินค้าสยามเซ็นเตอร์ โดยมี สส.พรรคเพื่อไทย มาร่วมกิจกรรมด้วย เช่น นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการคลัง นางสาวธีรัตน์ สำเร็จวานิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวขัตติยา สวัสดิผล ทันตแพทย์หญิง ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ