วธ.เล็งเสนอยูเนสโกยกย่อง"ครูบาเจ้าศรีวิชัย"เป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระ 150 ปีชาตกาล

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังได้รับรายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าการสืบค้นข้อมูล และการจัดทำเอกสาร "ครูบาเจ้าศรีวิชัย" เพื่อเสนอชื่อเป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยนายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำเอกสาร "ครูบาเจ้าศรีวิชัย" ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา กำลังดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจในการเสนอชื่อ "ครูบาเจ้าศรีวิชัย" พระเถระผู้เป็นที่เคารพศรัทธาแห่งล้านนาไทย ต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO เพื่อยกย่องเป็น "บุคคลสำคัญของโลก" เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปีชาตกาล ในปี 2571 ในโครงการการเฉลิมฉลองวาระครบรอบที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับงานขององค์การยูเนสโกของรัฐสมาชิก (The celebration of anniversaries in Member States with which UNESCO could be associated)



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า นี่คือโอกาสสำคัญของไทยในการแสดงรากเหง้าทางคุณธรรมให้โลกได้รับรู้ เนื่องจากครูบาเจ้าศรีวิชัย นับเป็นปูชนียบุคคลของโลกเป็นพระสงฆ์ที่ประชาชนให้ความเคารพและศรัทธา และได้รับการเสนอชื่อให้ เป็นบุคคลสำคัญของโลกในฐานะผู้ที่มีคุณูปการโดดเด่นต่อมวลมนุษยชาติในด้านศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม หรือสันติภาพ ซึ่งครูบาเจ้าศรีวิชัยถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนคาดว่าจะยื่นเอกสารต่อสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม (ยูเนสโก) กระทรวงศึกษาธิการให้ทันกำหนดเวลาในเดือนตุลาคม ปี 2569