นายกฯ ยินดีได้พบหารือทวิภาคีกับ ปธน.ฟิลิปปินส์ เห็นพ้องส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบหารือทวิภาคีกับท่านประธานาธิบดีแฟร์ดีนันด์ โรมูอัลเดซ มาร์โคส จูเนียร์ แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 46 และการประชุมสุดยอดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย



ดิฉันได้ตอบรับคำเชิญการเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการของท่านประธานาธิบดี เพื่อสานต่อมิตรภาพที่ยาวนานและแน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศ



เราเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น โดยดิฉันสนับสนุนให้มีการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังตลาดฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น และท่านประธานาธิบดีให้ความสำคัญอย่างมากกับบทบาทการลงทุนของเอกชนไทยในฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะด้านเกษตรและพลังงาน รวมถึงต้องการเพิ่มความร่วมมือกับไทยเรื่องการท่องเที่ยวด้วยค่ะ



นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศจะเพิ่มความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะขบวนการหลอกลวงออนไลน์ และการค้ามนุษย์ เห็นพ้องถึงความจำเป็นที่ประเทศอาเซียนจะต้องร่วมมือกันมากขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกค่ะ



I am very pleased to have a fruitful bilateral meeting with H.E. Mr. Ferdinand Marcos Jr. @BongBongMarcos during 46th ASEAN Summits and related Summits in Kuala Lumpur, Malaysia.



I have accepted an invitation from President Marcos Jr. to pay an official visit to the Philippines, which will be a good opportunity to strengthen the long-standing friendship between our two countries.



We agreed to increase bilateral trade and investment. In particular, I expressed Thailand’s readiness to export more agricultural products to the Philippines, while President Marcos Jr. invited more investment by Thai companies, especially in agriculture and energy. Both sides will also increase cooperation in the area of tourism.



Furthermore, both sides agreed to enhance cooperation to tackle transnational crimes, especially online scams and human trafficking, and push forward closer ASEAN cooperation amidst global economic uncertainties.