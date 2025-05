WHO ประเมินโควิดสายพันธุ์ NB.1.8.1 ดื้อต่อภูมิคุ้มกันมากขึ้นราว 1.5-1.6 เท่า

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ข้อมูล NB.1.8.1 จากองค์การอนามัยโลก



เอกสารวิชาการจากทีมองค์การอนามัยโลก ที่ทำการประเมินโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2025



สายพันธุ์ LP.8.1 ครองสัดส่วนหลักในการระบาดทั่วโลก พบราว 39% จาก 51 ประเทศ



ในขณะที่สายพันธุ์อื่น ๆ มีตรวจพบลดลงอย่างต่อเนื่อง เช่น XEC, JN.1, KP.3.x



ทั้งนี้ สายพันธุ์ NB.1.8.1 นั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะนี้ตรวจพบในสัดส่วน 10.7% จาก 22 ประเทศ



องค์การอนามัยโลกได้บรรจุ NB.1.8.1 ในกลุ่มสายพันธุ์ที่ต้องติดตาม (Variant under Monitoring: VUM)



จากการประเมิน พบว่าสายพันธุ์ NB.1.8.1 มีสมรรถนะในการขยายการระบาด (growth advantage) เหนือกว่า LP.8.1.x และดื้อต่อภูมิคุ้มกันมากขึ้นราว 1.5-1.6 เท่า



ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าสายพันธุ์ NB.1.8.1 จะมีความรุนแรงของโรคแตกต่างไปจากสายพันธุ์ก่อนหน้า แต่ประเทศต่าง ๆ ที่มีการระบาดมีรายงานจำนวนเคสไปรักษาที่รพ. และนอนรักษาที่รพ.เพิ่มขึ้น



อย่างไรก็ตาม ยังคงแนะนำว่า วัคซีนที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ JN.1 หรือ KP.2 ยังสามารถใช้ได้เช่นเดิม เพราะลักษณะสายพันธุ์ไม่ได้แตกต่างออกไปจากเดิมมากนัก หรือหากมีวัคซีนใหม่ที่ปรับเป็นสายพันธุ์ LP.8.1 ก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นกัน



อ้างอิง

WHO TAG-VE Risk Evaluation for SARS-CoV-2 Variant Under Monitoring: NB.1.8.1. World Health Organization. 23 May 2025.