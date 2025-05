MK แจงข้อเท็จจริงกรณีสนับสนุนงานวิ่ง Run for Destination 2025 ยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงาน

MK GROUP ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการสนับสนุนงานวิ่ง RUN FOR DESTINATION 2025 ระบุว่า ด้วยความตั้งใจของทางบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ต้องการ สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีมาโดยตลอด ซึ่งกิจกรรม “งานวิ่ง” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ ทางบริษัทฯ เข้าร่วมสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนงานวิ่ง “RUN FOR DESTINATION 2025” ด้วยเช่นกัน

จากเหตุการณ์ที่ผู้จัดงานกิจกรรม “RUN FOR DESTINATION 2025 ยกเลิกงานอย่างกะทันหัน โดยสร้างความเสียหายให้กับนักวิ่งและผู้ที่เกี่ยวข้อง



ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่าทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงาน และการยกเลิกงานแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ เป็นเพียงผู้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งตามที่ผู้จัดงานนำเสนอ ทั้งนี้ทาง บริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อ บริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยทางบริษัทฯ กำลังเตรียมข้อมูล เพื่อดำเนินการทางกฎหมาย กับทางผู้จัดงานในลำดับถัดไป



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)