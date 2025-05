"วรงค์"เผย“ยิ่งลักษณ์ & ปชช.ผู้จ่ายภาษี”ใครกันแน่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #ยิ่งลักษณ์หรือประชาชนผู้จ่ายภาษีใครกันแน่ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม



ผมขอขอบคุณท่านอัยการ ที่เป็นเจ้าของสำนวนคดีจำนำข้าว ได้เห็นนักการเมืองและทีมทนายความ พยายามดิ้นรน แถ เพื่อบิดเบือนความจริง ได้ส่งรายละเอียดข้อมูล การทุจริตจีทูจีมาให้ผม ผมขอเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ขบวนการโกง



ตามที่ทราบช่วงจำนำข้าว ข้าวสารท้องตลาดราคาสูงขึ้น เพราะรัฐบาลจะเป็นผู้ผูกขาดตลาดข้าวสาร มีขบวนการจีทูจีเก๊ เพื่อขายข้าวสารราคาถูก ให้กับบริษัทใกล้ชิดพรรคเพื่อไทย



การขายรอบแรก 4 สัญญา



สัญญาที่1 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2554 กับบริษัท GSSG จำนวน 2.195 ล้านตัน ข้าวทุกชนิดเฉลี่ยตันละ 10,000 บาท



สัญญาที่2 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2554 กับบริษัท GSSG จำนวน 2 ล้านตัน ข้าวขาว5% ตันละ 16,950 บาท



สัญญาที่3 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 กับบริษัท GSSG จำนวน 2.3 ล้านตัน ข้าวขาว5% ตันละ 13,860 บาท



สัญญาที่4 ลงวันที่ 6 กันยายน 2555 กับบริษัท HINAN grain and oil จำนวน 65,000 ตัน ปลายข้าวเหนียวตันละ 13,800 บาท



รวมทั้งสิ้น 4 สัญญา 6.5 ล้านตัน เฉพาะการทุจริต 4 สัญญานี้ ศาลปกครองพิพากษาแล้วว่า สร้างความเสียหาย 20,057 ล้านบาท



ถ้าจำกันได้ ช่วงก่อนหน้านี้ หลายฝ่ายออกมาเตือน และวันที่9 ตุลาคม 2555 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยังออกมาพูด พร้อมกับนายบุญทรง ว่าเห็นสัญญา(พูดแบบผิดไปถูกๆ)เพื่อปกป้องการทุจริตครั้งนี้



ที่เลวร้าย เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องรู้ หลังจากที่พวกเราอภิปรายเรื่องการทุจริตจีทูจี โครงการนี้ควรต้องยุติ ตั้งแต่มีการอภิปราย(26 พ.ย.2555) แต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์มิได้ยำเกรง ยังมีการขายจีทูจีต่อเนื่องไปอีกคือ



สัญญาที่ 5 ลงวันที่ 9 ม.ค.56 ทำสัญญาขายข้าว G to G แบบทุจริต รวม 3 ล้านตัน

ข้าวขาว 5% ปีการผลิต 2554/55 และ 2555 ตันละ 10,500 บาท ข้าวขาว 5% ปีการผลิต 2555/56 ตันละ 12,000 บาท



สัญญาที่ 6 ลงวันที่ 11 ม.ค.56 ทำสัญญาขายข้าว G to G แบบทุจริตรวม 2 ล้านตัน

ข้าวขาว 5% ปีการผลิต 2554/55 และ 2555 ตันละ 10,500 บาท ข้าวขาว 5% ปีการผลิต 2555/56 ตันละ 12,400 บาท



สัญญาที่ 7 ลงวันที่ 9 เม.ย.56 ทำสัญญาขายข้าว G to G แบบทุจริต รวม 4 ล้านตัน ข้าวขาว 5% ปีการผลิต 2549/50 – 2552/53 ตันละ 9,000 บาท ข้าวขาว 5% ปีการผลิต 2554/55 และ 2555 ตันละ 10,400 บาทข้าวขาว 5% ปีการผลิต 2555/56 ตันละ 12,000 บาท



สัญญาที่ 8 ลงวันที่ 26 มิ.ย.56 ทำสัญญาขายข้าว G to G แบบทุจริต รวม 5 ล้านตัน

ข้าวขาว 5% ปีการผลิต 2554/55 และ 2555 ตันละ 9,000 บาท ข้าวขาว 5% ปีการผลิต 2555/56 ฤดูการผลิตที่ 1 และ 2 ตันละ 9,500 บาท



สิ่งที่น่าสังเกต การขายจีทูจี สัญฯาที่5 ถึง 8 ป.ป.ช.ทำไมถึงยังไม่มีการดำเนินคดี และให้สังเกต สัญญาจีทูจีสัญญาที่ 8 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 หลังจากนั้น วันที่ 30 มิถุนายน 2556 น.ส.ยิ่งลักษณ์จึงปรับนายบุญทรงออกจากรัฐมนตรีพาณิชย์



สิ่งที่ต้องถามยิ่งลักษณ์ คุณมีเจตนาปล่อยให้บุญทรงโกง ให้เรียบร้อยก่อนหรือไม่ ทำไมจึงปล่อยให้โกงอีก 4 สัญญา 14 ล้านตัน หลังจากจบสัญญาสุดท้าย 26 มิถุนายน 2556 คุณจึงปรับนายบุญทรงออก ในวันที่ 30 เดือนเดียวกัน แสดงว่าคุณจงใจปล่อยให้โกงใช่หรือไม่?



สิ่งที่ต้องรู้เพิ่มเติม วันที่ 30 เมษายน 2555 หนังสือเตือนจาก ปปช. มีหนังสือถึงนายกฯ บางส่วนระบุว่า การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก โดยยกระดับราคาให้สูงกว่าระดับราคาตลาดอย่างมาก โดยราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้า ที่ความชื้น 15% ตันละ 15,000 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลิ ที่ความชื้น 15% ราคาตันละ 20,000 บาท



ข้าวเปลือก 1 ตัน สีเป็นข้าวสารได้ประมาณ 650 กิโลกรัม หากคิดเป็นข้าวสาร 1 ตัน จะมีต้นทุนวัตถุดิบที่เป็นข้าวเปลือก มูลค่า 23,077 บาท และเมื่อรวมกับค่าสีแปรสภาพ ค่าขนส่งอีกตันละ 1,500 บาท รวมเป็นต้นทุนต่อตันข้าวสาร เท่ากับ 24,577 บาท



นี่คือความจริงที่ยิ่งลักษณ์ จะต้องรับรู้ คุณจะได้รู้ตัวว่า ใครกันแน่ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ระหว่างคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือประชาชนเจ้าของภาษี เป็นผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม