ข่าวปลอม อย่าแชร์! ยธ. เปิดเพจ Law Office for the people ให้คำปรึกษาเหยื่อมิจฉาชีพ

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง กระทรวงยุติธรรม เปิดเพจ Law Office for the people ให้คำปรึกษาเหยื่อมิจฉาชีพนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พบว่า เป็นข้อมูลท็จ



จากกรณีที่มีเพจเฟซบุ๊กชื่อ “Law Office for the people” อ้างว่าเป็นของกระทรวงยุติธรรม มีการโพสต์คลิปและข้อความเชิญชวนให้ประชาชน แจ้งหลักฐานที่ถูกมิจฉาชีพล่อลวงหลอกให้โอนเงิน และลงทะเบียนเพื่อขอคุ้มครองสิทธิ์ พร้อมรับคำปรึกษาทางด้านกฎหมาย



สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ตรวจสอบพบว่า เพจเฟซบุ๊กดังกล่าวไม่ใช่เพจของกระทรวงยุติธรรม และไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับหน่วยงานราชการ เป็นการใช้โลโก้ที่ดัดแปลงให้คล้ายของกระทรวงยุติธรรม เพื่อหลอกลวงประชาชน ด้วยการนำเสนอข้อมูลปลอม ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพซ้ำได้