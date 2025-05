กกอ.จับลอบนำเข้าของเสียอันตรายกว่า 118 ตันที่แหลมฉบัง เตรียมดันกลับ ปท.ต้นทาง

นายพรยศ กลั่นกรอง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม (กกอ.) ลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัยที่คาดว่าอาจเป็นการนำเข้าเศษอะลูมิเนียมปนเปื้อนขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจสุดซอยของกระทรวงอุตสาหกรรม



จากการตรวจสอบ พบตู้สินค้าจำนวน 6 ตู้ นำเข้าโดยบริษัทเอกชนรายหนึ่งในจังหวัดชลบุรี มีใบขนส่งสินค้าขาเข้าแสดงข้อมูลนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา สำแดงสินค้าเป็นเศษอะลูมิเนียมผสมที่ยังไม่ได้คัดแยก (Mix Metal Scarp) น้ำหนักกว่า 118 ตัน แต่เมื่อตรวจสอบปรากฏว่าสินค้าทุกตู้มีการปะปนเศษแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการปนเปื้อนโลหะหนัก เข้าข่ายเป็นของเสียอันตราย ภายใต้อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal) และเข้าข่ายเป็นของเสียเคมีวัตถุ (Chemical Wastes) ลำดับที่ 2.18 จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ต้องขออนุญาตนำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ และต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่อนุสัญญาบาเซลฯ กำหนด อีกทั้งการนำเข้าจากต่างประเทศมาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานยังมีลักษณะขัดต่อประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดและแหล่งกำเนิดวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในโรงงาน พ.ศ. 2563 แม้บริษัทผู้นำเข้าจะอ้างว่าเป็นการนำสินค้าเข้ามาพักเพื่อเตรียมส่งออกไปประเทศจีนก็ตาม แต่ถือเป็นการเคลื่อนย้ายข้ามแดนแบบผิดกฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานผู้มีอำนาจตามอนุสัญญาบาเซลฯจึงแจ้งการกระทำความผิดและส่งคืนตู้สินค้ากลับไปยังประเทศต้นทาง ขณะเดียวกัน กรมศุลกากรจะดำเนินคดีกับบริษัทผู้นำเข้าและผลักดันตู้สินค้ากลับประเทศต้นทางต่อไป