ข่าวปลอม อย่าแชร์! เหยื่อมิจฉาชีพลงทะเบียนขอเงินคืนที่เพจ Protect and take care of

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง เหยื่อแก๊งมิจฉาชีพ ลงทะเบียนขอรับเงินคืนได้ที่เพจ Protect and take care of นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ยืนยันว่า ข้อความชักชวนให้ผู้เสียหายลงทะเบียนขอรับเงินคืนจากแก๊งมิจฉาชีพ ทางเพจเฟซบุ๊ก Protect and take care of นั้น เป็นข้อมูลปลอม เพจเฟซบุ๊กดังกล่าว ไม่ใช่เพจทางการ และ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ สำนักงาน ปปง.



ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. มีเพจเฟซบุ๊กทางการเพียงเพจเดียว คือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน – ปปง. ที่มีเครื่องหมายติ๊กถูกสีน้ำเงินหลังชื่อเพจเท่านั้น (https://facebook.com/AMLOTHAILAND/)