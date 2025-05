"โจ ไบเดน"ขอบคุณทุกกำลังใจจากทั่วโลก หลังแพทย์วินิจฉัยป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

นายโจ ไบเดน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โพสต์ข้อความผ่าน 'X' ขอบคุณทุกกำลังใจจากทั่วโลกที่มอบให้ หลังจากเขาได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายถึงกระดูก



นายไบเดน โพสต์ข้อความผ่าน X เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่น ว่า โรคมะเร็งส่งผลกระทบกับทุกคน เขาและจิลล์ ผู้เป็นภริยา ได้เรียนรู้เช่นเดียวกับหลายคนว่า พวกเขาทั้งคู่ยังคงเข้มแข็งท่ามกลางสถานการณ์ยากลำบากในตอนนี้ ขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจและความห่วงใย พร้อมกับลงภาพถ่ายของเขาคู่กับจิลล์และแมวที่เลี้ยงไว้



"Cancer touches us all" - Biden thanks supporters on X after prostate cancer diagnosis



นายไบเดน วัย 82 ปี เข้ารับการตรวจเกี่ยวกับโรคทางเดินปัสสาวะเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า ป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย เชื้อมะเร็งแพร่ลามไปถึงกระดูกแล้ว มีคะแนนความรุนแรงของมะเร็งที่เรียกว่าคะแนนของเกลียสัน (Gleason score) อยู่ในระดับ 9



ข้อมูลจากศูนย์วิจัยมะเร็งสหราชอาณาจักร (Cancer Research UK) ระบุว่า คะแนนเกลียสันระดับ 9 หมายความว่า เซลล์มีความผิดปกติอย่างมาก และมะเร็งมีแนวโน้มจะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ขณะนี้ ไบเดนและครอบครัวอยู่ระหว่างพิจารณาทางเลือกการรักษากับคณะแพทย์ แต่เชื่อว่าจะจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ



นักการเมืองในสหรัฐฯ ผู้นำจากทั่วโลก ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ต่างส่งกำลังใจให้ไบเดนหายป่วย สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งราชวงศ์อังกฤษ ทรงส่งคำอวยพรและข้อความให้กำลังใจไปยังไบเดน เช่นกัน พระองค์เองเคยพบกับไบเดนหลายครั้ง และทรงเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งที่ไม่มีการระบุชัดเจนเมื่อปีที่แล้ว