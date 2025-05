นายกฯ เปิดงานสัมมนาธุรกิจไทย – เวียดนาม ยกระดับความร่วมมือภาคเอกชน

วันนี้ (16 พ.ค.) น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางธุรกิจไทย–เวียดนาม ภายใต้หัวข้อ “1+1 = Zero Boundary on Three Connects” โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรธุรกิจชั้นนำจากทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง



น.ส.แพทองธาร แสดงความยินดีต่อการรวมตัวของผู้นำภาครัฐและภาคธุรกิจจากทั้งสองประเทศ พร้อมเน้นย้ำว่า ความร่วมมือไทย–เวียดนามกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ หลังการยกระดับความสัมพันธ์เป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน” และงานสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการขยายเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันอย่างแท้จริง



ทั้งนี้ รัฐบาลทั้งสองประเทศเห็นพ้องในการผลักดัน “Three Connects” หรือยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง 3 ด้าน ได้แก่ การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน การเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่น และการเชื่อมโยงการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมตั้งเป้าผลักดันการค้าการลงทุนระหว่างกันให้ได้ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8.75 แสนล้านบาทโดยเร็ว



น.ส.แพทองธาร กล่าวย้ำว่า ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทย-เวียดนาม ไม่ได้จำกัดเฉพาะระดับรัฐบาล แต่ภาคเอกชนคือกำลังสำคัญที่จะทำให้ความร่วมมือเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยรัฐบาลทั้งสองประเทศพร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ เชื่อว่าการจัดงาน Business Forum ในวันนี้ จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย–เวียดนามให้แน่นแฟ้นและยั่งยืนต่อไปในอนาคต



จากนั้น นายกฯ ทั้งสองประเทศ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่

1.บันทึกความเข้าใจระหว่างสายการบิน Vietjet กับ Thai Vietjet

2.บันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับมหาวิทยาลัย FPT

3.บันทึกความเข้าใจระหว่าง FPT Group กับบริษัท Sunline Technology จำกัด