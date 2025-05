ไทยส่งออก“เนื้อไก่-เป็ดดิบ”ไปขายฟิลิปปินส์ คาดส่งออกได้ปีละ 5 พันตัน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่าในเดือนเมษายน 2568 ที่ผ่านมา ได้มีการร่วมหารือกับ H.E. Francisco P. Tiu Laurel, Jr. Secretary of the Department of Agriculture รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ ในประเด็นการเปิดตลาดสินค้าเกษตร คือ เนื้อสัตว์ปีกดิบ เช่น ไก่ และเป็ดจากไทยไปขายที่ประเทศฟิลิปปินส์



ล่าสุด กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ได้รับแจ้งจากสถานทูตฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทยว่า หน่วยงาน National Veterinary Quarantine Service Division- BAI ให้การรับรองสถานประกอบการ 2 แห่งในประเทศไทย คือ 1. EST. 14 บางกอกแรนช์ และ 2. EST. 79 พนัสโพลทรีย์ ให้เป็นผู้ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกดิบไปยังประเทศฟิลิปปินส์โดยได้รับการลงนามเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ในกระบวนการขั้นสุดท้าย โดยหน่วยงาน Bureau of Animal Industry - BAI ได้ขอความกรุณาจากกรมปศุสัตว์ ในการจัดส่งตัวอย่างหนังสือ Health Certificate สำหรับเนื้อสัตว์ปีก เพื่อให้ทาง BAI ได้พิจารณาข้อความรับรองต่าง ๆ ต่อไป ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์จะส่งร่าง H/C ให้ทาง BAI โดยเร็วต่อไป



ผลสำเร็จดังกล่าวถือว่าเป็นข่าวดีและโอกาสทอง ของพี่น้องเกษตรกรไทยที่เลี้ยงไก่และเป็ด ที่จะมีช่องทางส่งออกเนื้อสัตว์ดิบได้ เพราะที่ผ่านมาไทยเคยส่งออกได้แต่ไก่สุก ซึ่งเป็นการเปิดตลาดไก่ดิบได้เป็นครั้งแรก ทั้งนี้ คาดว่า 2 โรงงานข้างต้น จะสามารถส่งออกเนื้อไก่เนื้อเป็ดดิบไปฟิลิปปินส์ได้ปริมาณปีละ 5 พันตัน มูลค่า 500 ล้านบาท



ระยะต่อไปรัฐบาลจะเร่งให้มีการขยายการรับรองโรงงานอื่นต่อไป เพราะหากโรงงานไทยได้ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมอีก ก็จะมีโอกาสจะแชร์ตลาดนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกดิบของฟิลิปปินส์ได้ถึงประมาณ 25% มูลค่านับหมื่นล้านบาท