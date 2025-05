ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดประมูลบ้านมือสองออนไลน์ทั่วประเทศกว่า 1,500 รายการ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 เวลา 12.00–12.30 น. ผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL HOME พร้อมส่วนลดสูงสุด 35% และรับส่วนลด On Top เพิ่มอีก 15% หากโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 4 กรกฎาคม 2568โดยกิจกรรมประมูลดังกล่าว มีผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทรัพย์สิน ประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด ฯลฯ ได้ผ่านแอปฯ GHB ALL HOME หรือเว็บไซต์ www.ghbhomecenter.com พร้อมลงทะเบียนและชำระเงินประกันเข้าร่วมประมูลได้ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2568 เวลา 22.00 น