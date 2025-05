BTS เปิดตัวบัตรโดยสารชุดพิเศษ MY PRIDE ร่วมฉลองเทศกาล Pride Month

น.ส.นริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว มหกรรมเฟสติวัลระดับโลก Bangkok Pride Festival 2025 และงาน “The Celebration : Right to Love 2025” เพื่อต้อนรับเดือนแห่งความภาคภูมิใจ หรือ Pride Month เพื่อร่วมกันปักหมุดให้ประเทศไทยเป็น Global Festival at Global Destination เฉลิมฉลองสิทธิเสรีภาพ และความหลากหลายทางเพศ พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะเมืองแห่งความเท่าเทียม และจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก



สำหรับรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้นำชุดอัตลักษณ์ MY PRIDE ในแคมเปญ “Paint the City with MY PRIDE ที่สะท้อนให้เห็นลวดลายของวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตระหนักถึงคุณค่า และความภาคภูมิใจของประเทศไทย มาผลิตเป็นหน้าบัตรโดยสารประเภทหนึ่งวัน (One day Pass) รวม 220,000 ใบ