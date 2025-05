"กรณ์"แนะ รมว.คลังที่ดีต้องกล้า say no ส่วน ข้าราชการต้องกล้าแนะนำว่า why not to do

นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ”รัฐมนตรีคลังที่ดีต้องกล้า say no”



น้องชายผมไปเยี่ยมชมนิทรรศการครบรอบ ๑๕๐ ปี กระทรวงการคลังที่ศูนย์สิริกิติ์ เจ้าหน้าที่กระทรวงที่เฝ้าบูธเข้าใจว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีเลยขอถ่ายรูปด้วย



น้องเจอแบบนี้มาตลอดชีวิตจนชิน บางทีบอกว่าเป็นน้องชาย คนก็เลือกที่จะไม่เชื่อ ซึ่งว่าไปแล้วไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้น แต่ด้วยความสูง 190+ ทำให้แม้คนสนิทบางทียังเผลอทักผิดได้ (ทั้งลูกทั้งภรรยาเราทั้งสองเคยพลาดกันมาแล้ว )



เมื่อวานน้องไปยืนดูรูปคุณพ่อเราด้วยความภาคภูมิใจ คุณพ่อเป็นอดีต ผอ. สำนักงานเศรษฐกิจและการคลัง (สศค.) ซึ่งเป็น ‘คลังสมอง‘ ของกระทรวง สมัยผมเด็กๆสำนักงาน สศค. ยังอยู่ในรั้วพระราชวัง ผมมีภาพจำไปหาท่านที่นั่นหลังเลิกเรียน คุณพ่อจะพูดว่า สศค. เป็นหน่วยงานที่ไม่มีอำนาจอะไร มีหน้าที่ช่วยรัฐมนตรีคิด จึงขึ้นอยู่กับว่ารัฐมนตรีเรียกใช้งานมากน้อยอย่างไร



ตอนผมรับตำแหน่งรัฐมนตรี (หลังจากที่คุณพ่อเสียไปไม่กี่เดือน) สิ่งแรกๆที่ทำคือเชิญ สศค. เสนอแนวคิดว่ามีอะไรที่อยากให้รัฐมนตรีสนับสนุนบ้าง ตอนนั้น ดร. อู้ สมชัย สัจจพงษ์ เป็น ผอ. ท่านนำเสนออยู่หลายเรื่อง แต่สามเรื่องที่คุยกันเยอะคือ เรื่องการส่งเสริมการออม และเรื่องภาษีที่ดินและภาษีมรดก



แต่ย้อนไปสมัยพ่อผม เป็นสมัยที่ภาคเอกชนยังไม่แข็งแรงเท่าสมัยนี้ หลายโครงการจึงต้องพึ่งภาครัฐเป็นผู้ขับเคลื่อน คุณพ่อเลยได้ทำงานกึ่งเอกชนอยู่หลายงาน ไม่ว่าจะจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ หรือตั้งบริษัทผาแดง (ซึ่งเป็นเหมืองแร่สังกะสีที่ทันสมัยและประสพความสำเร็จมากแห่งยุค) เวลาที่ไหนมีปัญหา คนของ สศค. ก็จะถูกส่งเข้าไปสะสาง ตอนเด็กๆผมจะเห็นว่าเดี๋ยวคุณพ่อก็ต้องไปดับไฟที่บริษัทเงินทุนบ้าง ธนาคารรัฐบ้าง ฯลฯ สนุกดี



บ้านผมมีความผูกพันกับกระทรวงการคลังอยู่มาก วันนี้แม้ไม่สามารถไปเยี่ยมชมงาน ๑๕๐ ปีได้ แต่ก็ขอส่งกำลังใจไปถึงทุกคนที่วายุภัคษ์ ขอให้รักษาวินัยในการดูแลการเงินและเศรษฐกิจของประเทศให้ดีตามปณิธานการจัดตั้งกระทรวง



สุดท้ายขอเล่าว่า วันแรกๆที่ผมรับตำแหน่งรัฐมนตรี มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกผมว่า “จำไว้ว่ารัฐมนตรีคลังที่ดีต้องกล้า say no” ผมขอเสริมว่าข้าราชการเช่นกัน ต้องกล้าแนะนำว่า why not to do



ขอให้ทุกคนที่คลังปฏิบัติหน้าที่ด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในบทบาทของกระทรวงของท่านตลอด ๑๕๐ ปีที่ผ่านมา … จากเด็กคลังคนหนึ่ง