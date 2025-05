เตรียมพร้อม! บ่ายนี้ เปิดทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน ระดับเล็ก ไม่ต้องตระหนก

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับผู้ให้บริการมือถือ เปิดทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน (Cell Broadcast ) เต็มรูปแบบ ในการทดสอบ ระดับเล็ก ในเวลา 13.00 น. วันนี้ (2 พ.ค.)



สำหรับพื้นที่ทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย, อุบลราชธานี, สุพรรณบุรี, สงขลา และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (อาคาร A และ B) กรุงเทพฯ (อาจส่งผลกระทบถึงบริเวณใกล้เคียง) โดยผู้ใช้งานมือถือที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว จะเห็นข้อความบนหน้าจอมือถือ พร้อมเสียงเตือนภัยที่ดังขึ้น ดังนี้



ภาษาไทย: ทดสอบแจ้งเตือนภัย Cell Broadcast จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โปรดอย่าตื่นตระหนก



ภาษาอังกฤษ: This is test message from Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM) No action required



ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการแจ้งเตือนคือ ผู้ที่เปิดเครื่อง และเชื่อมต่อเครือข่าย 4G/5G ในพื้นที่ที่กำหนด มือถือที่อัปเดตซอฟต์แวร์เป็น Android 11 ขึ้นไป หรือ iOS 18 ขึ้นไป ส่วนคนที่จะไม่ได้รับการแจ้งเตือน คือผู้ที่ปิดเครื่อง, เปิดโหมดเครื่องบิน (Airplane Mode), ใช้งาน Wi-Fi only หรือเชื่อมต่อ 2G/3G และมือถือที่ไม่รองรับระบบแจ้งเตือน Cell Broadcast รวมถึงผู้ที่อยู่นอกพื้นที่ทดสอบ