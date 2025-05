เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า What's up in the sky - MAY 2025 | ท้องฟ้าเดือน พฤษภาคม 2568



สวัสดีเดือนพฤษภาคม ท้องฟ้ายามค่ำคืนตลอดเดือนนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกัน



Highlights

ลุ้นชม ดาวหาง C/2025 F2 (SWAN)

วันที่ 1 - 14 พฤษภาคม 2568 ช่วงหัวค่ำ



ฝนดาวตกอีตาอควอริดส์ (50 ดวง /ชั่วโมง) คืน 5- เช้า 6 พฤษภาคม 2568

เวลาประมาณ 02:00 น. ถึงรุ่งเช้า