นายกฯ ยินดีกับ“มาร์ค คาร์นีย์”ได้รับชัยชนะการเลือกตั้งแคนาดา

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า Congratulations to Prime Minister @MarkJCarney on your election victory. I look forward to working closely with you to advance Thailand-Canada cordial ties and partnership for the benefit of our peoples and prosperity of the region. 🇹🇭🤝🇨🇦



ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกรัฐมนตรีมาร์ค คาร์นีย์ ที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ ดิฉันพร้อมทำงานร่วมกับท่าน เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทย-แคนาดา เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคค่ะ