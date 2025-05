"อ.เจษฎา"ยันการบ่งหนามที่หลังรักษาโรคต้อตาไม่ได้ แถมอาจเป็นโทษ

ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า "บ่งหนามที่หลัง ไม่ใช่วิธีรักษาโรคต้อตาตามหลักการแพทย์สากล ไม่เกิดประโยชน์แถมอาจเป็นโทษ ผู้ป่วยควรปรึกษาจักษุแพทย์"จากที่มีการโปรโมตวิธีการ "ใช้หนามหวาย รักษาโรคตา" กันใหญ่ ในคลิปติ๊กต๊อก โดยอ้างว่าเป็นการรักษาในแบบแพทย์แผนไทย อ้างว่าสามารถดูแลรักษาได้ทั้งต้อหิน ต้อลม ต้อเนื้อ ตากระจก ตาเสื่อม ตาพร่ามัว ฯลฯต้องขอเตือนอีกครั้งว่า ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันนั้น การบ่งหนามที่ไหล่ที่หลัง ไม่ได้จะรักษาโรคดวงตาได้ ไม่แนะนำให้ไปทำ ... ถ้าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา ควรจะรีบไปปรึกษาจักษุแพทย์ เพื่อการรักษาอย่างถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม ไม่ล่าช้าเกินไปลองอ่านรายละเอียดของข้อมูลเรื่องนี้ ที่เคยโพสต์ไว้แล้ว1. ผลการตรวจสอบเรื่อง "บ่งต้อด้วยหนามหวาย รักษาโรคดวงตา ต้อลม ต้อเนื้อ วุ้นในตาเสื่อม และความผิดปกติอื่นๆ กับดวงตาได้" ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทย กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าเรื่องนี้จัดเป็น "ข่าวบิดเบือน"- กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชี้แจงว่า การบ่งต้อ เป็นความรู้ความสามารถ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงประสิทธิผลของการรักษาทางคลินิก- ตอนนี้ มีเพียงข้อมูลการศึกษาในผู้ป่วย "ต้อกระจก" ชนิดเดียว จำนวน 20 ราย (เป็นการศึกษาเพียง 1 กลุ่มตัวอย่าง โดยไม่มีกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบ) วัดผลการศึกษาโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ป่วย พบว่า อาการคันตา ตาแห้ง แสบตา หายไป ร้อยละ 30.00 อาการน้ำตาไหล มีขี้ตา ตาแฉะ หายไป ร้อยละ 25.00 ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้น มองเห็นได้ชัดขึ้น และมีความพึงพอใจต่อผลการรักษาในระดับมากที่สุด- และมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการรักษาโรคตาด้วยวิธีการบ่งต้อด้วยหนามหวาย ที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่สูงในระดับมากที่สุดทุกประเด็น(จาก https://mgronline.com/factcheck/detail/9650000026252 2. รายการ ชัวร์ก่อนแชร์ ของสำนักข่าวไทย ได้เคยทำการตรวจสอบประเด็นนี้กับจักษุแพทย์ และระบุว่า เป็นเรื่องที่ไม่ควรแชร์ต่อ- ทางรายการได้ไปสัมภาษณ์ความเห็นของ ศาสตราจารย์วุฒิคุณ นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ประธานวิชาการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย โดยระบุว่า ที่มีการอ้างว่าสามารถนำหนามมาบ่งเพื่อรักษาโรคตานั้น ทางการแพทย์ปัจจุบัน ถือว่าไม่จริงครับ- โรคของตาแต่ละโรค เช่น โรคต้อชนิดต่างๆ มีลักษณะและต้นเหตุแตกต่างกัน ซึ่งการไปสะกิด(เส้นเอ็น)ที่หลัง ด้วยหนามหวายหรือวัสดุที่มีความแหลมนั้น ทางการแพทย์ปัจจุบันไม่พบว่ามีความเชื่อมโยงไปที่ดวงตาเลย- โดยทั่วไป การรักษาโรคต้อต่างๆ ตามวิธีทางการแพทย์ปัจจุบัน สามารถรักษาให้ดวงตากลับมาเป็นปรกติได้ มากกว่า 90% เลย- ในขณะที่ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ไปเสียเวลากับการรักษาที่ไม่ถูกต้อง ก็จะเป็นอันตรายต่อดวงตาได้ เกิดภาวะตาบอดตามมาได้#สรุปก็คือ ในทางการแพทย์ปัจจุบัน ไม่พบว่าการบ่งหนามที่หลังจะเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคดวงตาได้จริง ซึ่งนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้ว ยังอาจจะเป็นโทษอันเนื่องจากเสียโอกาสในการรักษาอย่างถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม ไม่ล่าช้าเกินไป ... ไม่ควรเชื่อ ไม่ควรแชร์ต่อ(จาก https://www.youtube.com/watch?v=dxealwVC0R8 3. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ แจ้ง การบ่งต้อด้วยหนามหวาย ไม่ช่วยรักษาโรคทางตา- เพจเฟซบุ๊ก สุขภาพตา โดย ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย All About Eye by RCOPT ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ถามกันมามากมายทั้งคนป่วยและญาติ รวมถึงการร้องเรียนของจักษุแพทย์แผนปัจจุบันทั้งแผ่นดิน ที่ทราบกันดีว่าหลักฐานที่เห็นเป็นเช่นไรราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ บ่งต้อด้วยหนามหวาย ไม่ช่วยรักษาโรคทางตา ไม่ว่าจะเป็นต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหินการรักษาต้อลม ต้อเนื้อ เพียงแค่เลี่ยงลม เลี่ยงแดด เลี่ยงความร้อน ร่วมกับพักสายตา ไม่ใช้สายตาต่อเนื่อง หยอดน้ำตาเทียม อาการก็ดีขึ้นเอง จะเห็นได้ว่าผู้ที่รับการรักษา จะได้รับการบอกว่าให้เลี่ยงสิ่งข้างต้น ทำให้อาการดีขึ้น และต้อเนื้อดีขึ้น แต่เนื้อต้อไม่ได้หายไป แค่ขาวขึ้นจากการลดการอักเสบจากการปฏิบัติตัวดีขึ้น หากต้อการให้เนื้อต้อหาย ต้อง "ลอกต้อ"ต้อกระจก การรักษาหลักคือการผ่าตัดใส่เลนส์เทียม เป็นการรักษาที่ได้ผลดี ใช้เวลาสั้น และทำครั้งเดียวจบ ต้อหินพบแพทย์ต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสการแย่ลง การรักษาที่ไม่สามารถพิสูจน์เชิงประจักษ์ อาจทำให้เสียโอกาสการรักษา และสายเกินไปได้