ครม.ไฟเขียวการเข้าร่วมงาน International Horticultural Expo 2027

นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้



(1) อนุมัติในหลักการให้ไทยเข้าร่วมงาน International Horticultural Expo 2027 ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 26 กันยายน 2570 ณ เมืองโยโกฮามา ญี่ปุ่นโดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักรับผิดชอบการเข้าร่วมงานดังกล่าว



(2) เห็นชอบแผนการดำเนินงานเข้าร่วมการจัดงาน International Horticultural Expo 2027 ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น และกรอบงบประมาณ จำนวน เงินทั้งสิ้น 497.49 ล้านบาท ระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - พ.ศ. 2571 เพื่อใช้จัดงาน International Horticultural Expo 2027



(3) เห็นชอบให้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร โดยตำแหน่งเป็น Commissioner General of Section (CG) ของไทย เป็นผู้ลงนามในสัญญาต่าง ๆ สำหรับการเข้าร่วมงาน International Horticultural Expo 2027 ณ เมืองโยโกฮามา ญี่ปุ่น และในกรณี ที่มีเหตุผลความจำเป็นสามารถปรับรายละเอียดแผนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายภายในกรอบวงเงิน ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง



นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยเข้าร่วมงาน International Horticultural Expo 2027 ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 26 กันยายน 2570 ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักรับผิดชอบการเข้าร่วมงานดังกล่าวและเห็นชอบแผนการดำเนินงานเข้าร่วมการจัดงาน International Horticultural Expo 2027 รวมทั้งกรอบวงเงินงบประมาณ จำนวนเงินทั้งสิ้น 497.49 ล้านบาท ระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - พ.ศ. 2571 ซึ่งกระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงบประมาณ (สงป.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พิจารณาแล้วเห็นชอบ/ไม่ขัดข้องด้วย



ทั้งนี้ (The Bureau International des Exposition: BI) และสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศได้มีกำหนดจัดงานมหกรรมพืชสวนนาน่าชาติ 2027 (International Horticultural Expo 2027) ซึ่งเป็นงานระดับ A1ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 26 กันยายน 2570 ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ผู้คนมีความรู้สึกมีความสุขอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านความสัมพันธ์กับดอกไม้และความเขียวขจี โดยการจัดงานจะเปิดโอกาสให้ชุมชนทั่วโลกได้แบ่งปันความสำคัญของทรัพยากรพืช ซึ่งเป็นรากฐานของกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีความคาดหวังที่จะสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการใช้แนวปฏิบัติและความรู้ดังกล่าวเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับการบรรลุเป้าหมาย SDGs และแบ่งปันวิสัยทัศน์ของสังคมที่ยั่งยืนหลังจากปี ค.ศ. 2030



สำหรับแนวคิดหลัก (Theme) ในการจัดงาน คือ "Scenery of the Future for Happiness" (ภาพทัศน์ของอนาคตแห่งความสุข) โดยมีแนวคิดย่อย จำนวน 4 หัวข้อได้แก่ (1) การปรับตัวเข้ากับธรรมชาติ (Co-adaptation) (2) การอยู่ร่วมกันโดยอาศัยต้นไม้กับภาคการเกษตร (Co-existence) (3) การสร้างสรรค์อุตสาหกรรมใหม่ร่วมกัน (Co-creation)และ (5) การแก้ไขปัญหาผ่านความร่วมมือ (Co-operation)



นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้าร่วมงาน International Horticultural Expo 2027 จะเป็นโอกาสให้ไทยได้นำเสนอนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความมั่นคงทางอาหาร และเป็นโอกาสให้ไทยสามารถเรียนรู้และนำเอาเทคโนโลยี แนวคิดใหม่ที่เกี่ยวเนื่องมาใช้พัฒนาส่งเสริมการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนของไทยต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษานานาประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมมือในโครงการวิจัย การพัฒนาการค้าและการลงทุนในอนาคต ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น