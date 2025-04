สปภ.เตรียม 2 หัวเจาะสกัดคอนกรีตแผ่นแพนเค้กเปิดทางสู่ช่องบันไดตึก สตง. คาดพบร่างผู้ประสบภัยเพิ่ม

นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าภารกิจค้นหาผู้ประสบเหตุและการรื้อถอนซากอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เขตจตุจักร ที่ถล่มจากเหตุแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มี.ค.68 ว่า ช่วง 2 – 4 ทุ่ม คืนวานนี้ (28 เม.ย.) พบเคสใหญ่ 3 เคส เป็นร่างสมบูรณ์ 1 ร่าง และเคสใหญ่อีก 2 เคส และพบชิ้นส่วนเป็นเคสเล็กๆ ราว 5 เคส ทั้งหมดพบบริเวณช่องบันไดของโซน D



ทั้งนี้ การดำเนินการบริเวณด้านหน้าของ โซน A และ D ได้รื้อซากอาคารถึงพื้นชั้น 1 แล้ว บางจุดลงถึงชั้นใต้ดิน ส่วนโซน B และ C ซึ่งติดกับอาคารจอดรถ ไม่มีความหนาแน่นของซากแต่มีเหล็กเยอะได้ใช้เครื่องจักร และทีมตัดแก๊สตัดเหล็ก โดยวันนี้จะเก็บซากเหล็กเพื่อเปิดทางไปถึงจุดที่คาดว่าน่าจะมีผู้ประสบภัยที่พยายามหลบหนีจากตัวอาคารมายังทางเชื่อม อีกส่วนคือโซน D2 ซึ่งติดกับโซน C เจอปัญหาคือพบแผ่นพื้นที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ตกลงมาเรียงทับกันประมาณ 4 – 5 ชั้น คล้ายกับแพนเค้กเหมือนที่เห็นจากอาคารถล่มในช่วงแรก ความแข็งของคอนกรีตกับเหล็กทำให้ทำงานลำบาก แต่ต้องดำเนินการจุดนี้ก่อน เพราะกองแผ่นปูนนี้ขวางอยู่หน้าบันไดทางหนีไฟ โดยวันนี้จะนำเครื่องจักรหนักหัวเจาะกระแทก ซึ่งได้สนับสนุนมา 2 เครื่อง มาเจาะกระแทกปูนออกเป็นชิ้นและใช้แบคโฮลากออก หากในช่วงกลางวันสามารถเปิดทางตรงนี้ได้ กลางคืนก็จะเข้าถึงช่องบันไดมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเจอร่างผู้ประสบภัยเพิ่มขึ้นทั้งในโซน B และ C ด้วย



“ผ่านมา 1 เดือนแล้ว เจ้าหน้าที่ยังมีกำลังใจทำงานเกินร้อย ญาติ ๆ ของผู้ประสบภัยก็เป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจให้พยายามเดินหน้าลุยทุกวัน เพื่อให้งานเสร็จเร็วที่สุดและนำร่างผู้ประสบภัยกลับคืนสู่บ้านให้ได้เร็วที่สุด” นายสุริยชัย กล่าว