รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า การนอนหลับในคนสูงอายุ



นอนราว 6-8 ชั่วโมงกำลังดี



นอนเยอะมาก หรือนอนน้อยไป มีความเสี่ยงต่อปัญหาด้านความคิดความจำ



ผลวิจัยในกลุ่มประชากรประเทศจีน ตั้งแต่ 2008-2018 เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ JMIR Aging วันที่ 23 เมษายน 2025



