หาดท้ายเหมือง คว้ารางวัล“อุทยานสีเขียว”ระดับดีเยี่ยม

หาดท้ายเหมือง บริเวณหาดปางและหาดพลับพลึง จ.พังงา ได้รับการรับรองการบริหารจัดการชายหาดระดับสากล ISO 13009:2015 Tourism and related services - Requirements and recommendations for beach operation ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก



นอกจากนี้ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมืองยังได้รับรางวัล “อุทยานสีเขียว” ระดับดีเยี่ยม โดยชายหาดท้ายเหมืองมีความยาวกว่า 13.6 กม. โดดเด่นด้วยทิวสนเรียงรายและบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะสำหรับพักผ่อนและกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด