“หาดท้ายเหมือง”คว้ารางวัลชายหาดระดับสากล- อุทยานฯ สีเขียว

เพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ระบุว่า หลังจากได้รับการยกย่องให้เป็นชายหาดท่องเที่ยว 5 ดาว จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อปี 2560 แล้วนั้น ล่าสุดในปี 2568 หาดท้ายเหมืองยังเป็น 1 ในอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ได้รับรองมาตรฐานการบริหารจัดการชายหาดระดับสากล ตามมาตรฐาน ISO 13009 : 2015 Tourism and related services - Requirements and recommendations for beach operation จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)



โดยมาตรฐาน ISO 13009 : 2015 เป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกเกี่ยวกับการบริหารจัดการชายหาดที่ครอบคลุมองค์ประกอบที่สำคัญ เช่น ความปลอดภัยในด้านการท่องเที่ยวแนวชายหาด และกิจกรรมทางน้ำที่เกี่ยวข้อง การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการท่องเที่ยว ตลอดจนความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืน นอกจากนั้นหาดท้ายเหมืองยังคว้ารางวัล “อุทยานฯสีเขียว” ระดับดีเยี่ยมอีกด้วย ดังนั้น หาดท้ายเหมือง จึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ค ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด



หาดท้ายเหมือง ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เป็นชายหาดริมทะเลอันดามันที่มีความยาวมากถึง 13.6 กิโลเมตร วิวทะเลสวย น้ำใส หาดทรายขาวละเอียด ขนานไปกับทิวทัศน์ต้นสนใหญ่ ให้ความสงบ ร่มรื่น รายล้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ที่สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อน ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น



ขอบคุณทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ที่ดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติซึ่งเป็นสมบัติของชาติให้คงความสวยงามสืบต่อไป