ก.อุตฯ ลุยล้างบางเหล็ก IF เดินหน้าปราบธุรกิจศูนย์เหรียญ-ยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทย

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าจัดการปัญหาเหล็กตกคุณภาพ โดยเฉพาะเหล็กที่ผลิตด้วยเตาอินดักชั่น (IF) ซึ่งควบคุมคุณภาพยากและก่อมลพิษสูง ล่าสุด ได้ลงนามขอให้พิจารณาทบทวนการยกเลิกมาตรฐาน มอก. สำหรับเหล็ก IF พร้อมเปิดเผยว่า โรงงาน SKY ซึ่งเคยได้รับ มอก. แล้วถูกปิดไปเมื่อปลายปี 2567 มีข้อพิรุธหลายจุดและถูกตรวจสอบร่วมกับดีเอสไอ



ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีเตาอาร์คไฟฟ้า (EAF) ซึ่งควบคุมคุณภาพได้ดีกว่าและมีมลภาวะต่ำกว่า มีกำลังผลิตเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ จึงถึงเวลาที่ภาครัฐต้องหันมาใช้มาตรฐานที่ดีกว่า



ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมยื่นเรื่องให้พิจารณายกเลิกการรับรองเหล็ก IF เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กและปราบปรามธุรกิจศูนย์เหรียญให้หมดไป