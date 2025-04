"หาดท้ายเหมือง"คว้ามาตรฐานชายหาดระดับสากล พร้อมรางวัล "อุทยานสีเขียว" ระดับดีเยี่ยม

นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หาดท้ายเหมือง บริเวณหาดปางและหาดพลับพลึง ตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาลำปี–หาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา มีความยาวตลอดแนวชายฝั่งกว่า 13.6 กิโลเมตร ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการชายหาดระดับสากล ตามมาตรฐาน ISO 13009:2015( Tourism and related services – Requirements and recommendations for beach operation ) ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญ เช่น การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว มาตรการด้านความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการท่องเที่ยว รวมถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



นอกจากนี้ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี–หาดท้ายเหมืองยังได้รับรางวัล "อุทยานสีเขียว" ระดับดีเยี่ยม สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวจังหวัดพังงา โดยชายหาดแห่งนี้โดดเด่นด้วยแนวทิวสนที่เรียงรายตลอดแนวชายฝั่ง พร้อมบรรยากาศที่เงียบสงบ เหมาะสำหรับการพักผ่อนและกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ และเป็นชายหาดที่เต่ามะเฟืองกลับขึ้นมาวางไข่อยู่เป็นประจำ



นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานที่ท่องเที่ยวในภาคใต้มีชายหาดและทะเลที่สวยงาม หลายแห่งได้รับการอนุรักษ์และผ่านการรับรองมาตรฐานชายหาดระดับสากลแล้ว พร้อมทั้งได้รับการส่งเสริมให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว โดยหาดท้ายเหมืองถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ควบคู่กับการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืน