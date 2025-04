'YGL 2025' ให้"แพทองธาร"ติดโผผู้นำโลกอายุต่ำกว่า 40 ปีที่สร้างการเปลี่ยนแปลง

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 114 คน เป็นผู้นำที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง โดย The Forum of Young Global Leaders (YGL) ประจำปี 2025 เครือข่ายที่ผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนชั้นนำ และประชาสังคมทั่วโลกร่วมกันให้คะแนน สะท้อนให้เห็นเวทีชั้นนำระดับโลกที่มีคอนเซปต์ในการค้นหาผู้นำรุ่นใหม่ทั่วโลกที่ให้คุณค่าในการทำงานร่วมกัน มีแนวคิดลึกซึ้งและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ โดยต้องมีอายุ ต่ำกว่า 40 ปี และบุคคลอื่นเป็นผู้เสนอชื่อ ที่สำคัญต้องมีผลงานโดดเด่นแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำและผลกระทบเชิงบวกในสาขาของตน โดยในปีนี้ YGL มีความหลากหลายทั้งจากสาขาต่างวัฒนธรรม ต่างประเทศ



ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้รับการยกย่อง ในการมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ ที่เชื่อว่าจะนำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในการบริหารประเทศได้ โดยก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรีแพทองธาร ก็ติดโผ 1 ใน 100 บุคคลผู้ทรงอิทธิพลของนิตยสารไทม์ มาแล้ว



นายจิรายุ ระบุว่า แม้จะเป็นนายกรัฐมนตรีสุภาพสตรีที่มีอายุน้อยที่สุดของไทยและของเอเชีย รวมทั้งเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งบริหารประเทศไม่กี่เดือน จากภาวะผู้นำในการบริหารประเทศ ในการแก้ไขปัญหาทางสังคมทั้งกระบวนการคอลเซ็นเตอร์ ยาเสพติดและภัยพิบัติต่างๆ และยังผลักดันนโยบายสำคัญไปสู่การปฏิบัติ เช่น โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ การร่วมประชุมในเวทีระดับผู้นำโลกเพื่อชักชวนให้นักธุรกิจระดับโลกเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา และโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดิจิทัลวอลเล็ต โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่



ล่าสุด ในฐานะประธานคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ไทย ที่ส่งเสริมสงกรานต์ไทย เทศกาลของไทย กลายเป็นเฟซทีฟระดับโลก ซึ่งภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรี ยังทำให้ศักยภาพของประเทศโดดเด่นด้วย ท่ามกลางสถานการณ์ไม่แน่นอนเศรษฐกิจในปัจจุบัน



สำหรับ The Forum of Young Global Leaders (YGL) เป็นโครงการริเริ่มของ World Economic Forum (WEF) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 โดยศาสตราจารย์ Klaus Schwab มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปรับปรุงสภาพของโลก โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมผู้นำที่มีความรับผิดชอบ สนับสนุนผู้นำรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ ความกล้าหาญ และอิทธิพลในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในโลก ปัจจุบันมีสมาชิกและอดีตสมาชิกมากกว่า 1,400 คน จากกว่า 120 ประเทศ ครอบคลุมหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น นักธุรกิจ นักการเมือง นักวิชาการ ศิลปิน และนักกิจกรรมทางสังคม