เตือนผู้ถือหุ้น MORE ศึกษาข้อมูลการเพิ่มทุนอย่างรอบคอบ

ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอร์ รีเทิร์น จํากัด (มหาชน) (MORE) ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2568 ในวันที่ 18 เมษายน 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 2,153 ล้านหุ้น (30% ของทุนชําระแล้ว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนรองรับการดําเนินธุรกิจในอนาคต ซึ่งหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวอาจถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หรือโดยวิธีเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) หรือต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ MORE ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับแผนการเพิ่มทุนและแนวทางคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น ประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระการเพิ่มทุนดังกล่าว โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากข่าวของ MORE ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 และ 20 กุมภาพันธ์ 2568 และเมื่อวันที่ 21 และ 28 มีนาคม 2568 ตามลําดับ



ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้น MORE ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน พร้อมทั้งวิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่จะได้รับจากการอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ตลอดจนพิจารณาใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคณะกรรมการและผู้บริหารของ MORE เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนการตัดสินใจออกเสียงลงคะแนน