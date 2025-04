"โออาร์"ประกาศตรึงราคาน้ำมันยาวตลอดช่วงสงกรานต์ 6 วัน

ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ (OR) ระบุว่า OR จะดำเนินการตรึงราคาน้ำมัน หรือไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมัน ตั้งแต่วันที่ 12-17 เมษายน 2568 รวมทั้งหมด 6 วัน แม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์



อย่างไรก็ตาม หากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง OR ก็จะปรับราคาน้ำมันลง อีกทั้งยังได้สำรองน้ำมันทั้งที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และคลังน้ำมันของ OR ทั่วประเทศให้มีน้ำมันเพียงพอต่อความต้องการ