นายกฯ ชวนเที่ยวสงกรานต์ทั่วไทย หวังยกระดับสู่ World Event

วันนี้ (8 เม.ย.) ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าพบนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์บ้านฉัน สีสันแบบไทย สุขไกลทั่วโลก Once in a Lifetime : Experience Songkran in Thailand” โดยปีนี้ จัดงานภายใต้กรอบแนวทาง 4 มิติ 17 มาตรการรณรงค์ ได้แก่ มิติด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดจัดใน 17 จังหวัด และพื้นที่ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร



นายกรัฐมนตรีได้ร่วมสรงน้ำพระ พร้อมเชิญชวนชาวไทย และนักท่องเที่ยวทั่วโลก ร่วมสัมผัสเทศกาล “เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์” ที่จัดขึ้นทั่วประเทศอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อสืบสานประเพณีไทย และยกระดับสงกรานต์สู่ World Event หมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก



นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีร่วมติดเข็มกลัดดอกลำดวน เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 2568 พร้อมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ โดยดอกลำดวน เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นพืชยืนต้นที่มีอายุยืน แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็น เหมือนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ทรงวัยวุฒิอันคงคุณค่า คงความดีงามไว้ให้เป็นแบบอย่างที่น่าเคารพนับถือแก่ลูกหลานตลอดไป