"แพทองธาร"หารือทวิภาคีนายกฯ ภูฏาน กระชับความร่วมมือสองประเทศหลายมิติ

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้าพบหารือ ดาโช เชริง โตบเกย์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ในโอกาสเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นำบิมสเทค



ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมต่อการเตรียมการของภูฏาน สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนภูฏานนอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งการเสด็จเยือนครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ไทยและภูฏาน พร้อมประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเสด็จเยือนเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ โดยนายกรัฐมนตรีภูฏาน เน้นย้ำว่า รัฐบาลและประชาชน ภูฏาน พร้อมถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ รวมถึงจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-ภูฏานตลอดปีนี้



ขณะที่นายกรัฐมนตรีภูฏาน แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหว โดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานนได้ทรงส่งความห่วงใยและกำลังใจมายังรัฐบาลและประชาชนไทย โดยนายกรัฐมนตรีภูฏาน ยังชื่นชมการบริหารจัดการสถานการณ์ของรัฐบาลที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงมาตรฐานการก่อสร้างของไทยที่สามารถทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนได้อย่างดี สะท้อนถึงความพร้อมของไทยในการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ



สำหรับประเด็นการหารือ ในด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องถึงศักยภาพของความตกลงการค้าเสรีไทย-ภูฏาน ที่เพิ่งบรรลุการเจรจาในระยะเวลาเพียง 9 เดือน และจะลงนามหลังจากการหารือนี้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุน โดยไทยสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เมืองอัจฉริยะ และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในภูฏาน



ด้านการพัฒนา นายกรัฐมนตรีภูฏานขอบคุณความร่วมมือและการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยในการส่งเสริมการนำนโยบาย "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" (OTOP) ของไทย มาวางแนวทางปรับใช้ในโครงการ "One Gewog, One Product" (OGOP) โดยทั้งสองฝ่ายเชื่อมั่นว่านโยบายนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพของชุมชนและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของภูฏานให้เข้าถึงตลาดได้มากขึ้น



ส่วนด้านการท่องเที่ยว นายกรัฐมนตรีไทยและภูฏาน เห็นพ้องสนับสนุนนโยบาย "Two Kingdoms, One Destination" เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างไทยและภูฏาน โดยนายกรัฐมนตรียังได้เชิญชวนภูฏานเข้าร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยว "Thailand Travel Mart Plus" ที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนมิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นงานสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้พบปะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว



ด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นายกรัฐมนตรี ยืนยันถึงความพร้อมในการให้ทุนการศึกษาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างไทยและภูฏาน โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีขั้นสูง และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในโลกยุคดิจิทัล นอกจากนี้ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะแก่เยาวชนไทยในอุตสาหกรรมการบริการ อาหาร และสุขภาพ เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น



ด้านความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคี นายกรัฐมนตรีภูฏาน กล่าวชื่นชมการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอด BIMSTEC ครั้งที่ 6 ของไทย และภูฏาน พร้อมสนับสนุนไทยในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้นำทั้งสองเชื่อว่าการปะชุมผู้นำบิมสเทคครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือภายใน BIMSTEC และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม



จากนั้น เวลา 14.00 น. นายกรัฐมนตรีไทยและภูฏาน ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-ภูฏาน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศในระยะยาว