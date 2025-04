“หมอธีระ”เผยงานวิจัยผลกระทบต่อปัญหาทางจิตใจหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ผลกระทบต่อปัญหาทางจิตใจหลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ



จากการทบทวนงานวิจัย 141 ชิ้นทั่วโลก รวมกว่า 3.7 ล้านคน



พบว่า คนที่เคยประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรง จะเกิดปัญหาทางจิตเวช อาทิ วิตกกังวล ซึมเศร้า รวมถึงภาวะ Post-traumatic stress disorder (PTSD) ราว 8-25%



ผู้หญิงเสี่ยงต่อภาวะ PTSD มากกว่าผู้ชาย 1.85 เท่า และเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า 1.52 เท่า ในช่วงหนึ่งปีหลังเกิดเหตุการณ์



อ้างอิง

A meta-analysis on gender differences in prevalence estimates of mental disorders following exposure to natural hazards. Eur J Psychotraumatol. December 2025.