MRT สายสีชมพู ปรับรูปแบบเดินรถใหม่ช่วงเร่งด่วน อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู จะปรับรูปแบบการเดินรถใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร โดยให้บริการเดินรถในช่วงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) - สถานีตลาดมีนบุรี (PK29) ยกเว้นสถานีมีนบุรี (PK30) โดยมีความถี่ในการเดินรถ ดังนี้- ช่วงเวลาเร่งด่วน (Peak Hours) ให้บริการทุก 6 นาที/ขบวน โดยใช้รถไฟฟ้าทั้งหมด 24 ขบวน- ช่วงเวลาปกติ (Off-Peak) ให้บริการทุก 10 นาที/ขบวน โดยใช้รถไฟฟ้าทั้งหมด 14 ขบวนสำหรับอาคารจอดแล้วจร มีนบุรี (Park and Ride) ยังคงเปิดให้บริการจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ตามปกติ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ รฟม. จัดรถประจำทาง ขสมก. จำนวน 3 คัน ให้บริการรับ-ส่ง ฟรี ระหว่างอาคารจอดแล้วจร มีนบุรี สถานีมีนบุรี (PK30) และสถานีตลาดมีนบุรี (PK29) ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น. โดยปล่อยรถทุกๆ 15 นาที จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และ รฟม. ขออภัยในความไม่สะดวกทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลการให้บริการ MRT สายสีชมพู ได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู MRT Pink Line Call Center โทร. 0 2617 6111 Line Official: @pinkyellowline Facebook Page: MRTPinkLine เว็บไซต์: www.nbm.co.th หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่โมบายแอปพลิเคชัน: The SKYTRAINs