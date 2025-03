WHO เปิดรับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือแผ่นดินไหวในเมียนมา

ตามที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.2 แมกนิจูด ในเมืองมัณฑะเลย์ ภาคกลางของเมียนมา เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (28 มี.ค.) บีบีซีรายงานว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) หน่วยงานในสังกัดของสหประชาชาติ (UN) ได้เปิดรับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์ รวมมูลค่า 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากทั่วโลก เพื่อนำไปช่วยเหลือโดยเร่งด่วนสำหรับประชาชนในเมียนมาในช่วง 30 วันข้างหน้า



ทั้งนี้ WHO ได้ยกระดับการตอบสนองต่อภัยพิบัติฉุกเฉินขึ้นระดับสูงที่สุด เปิดรับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยรักษาชีวิตของผู้ประสบภัยในเมียนมา พร้อมทั้งช่วยป้องกันโรคระบาด และช่วยฟื้นฟูบริการด้านสาธารณสุขที่สำคัญๆ สำหรับเมียนมา



ด้านนายอาร์นอด์ เดอ แบคคิว (Arnaud de Baecque) จากสำนักงานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee for the Red Cross) เปิดเผยว่า สิ่งของบรรเทาทุกข์สำหรับช่วยเหลือแก่ประชาชนในเมียนมามีหลากหลาย แต่การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และการช่วยพาผู้บาดเจ็บให้มาเข้ารับการดูแลของโรงพยาบาลในเมียนมา มีความจำเป็นเร่งด่วนมากที่สุด นอกจากนี้ การช่วยให้ประชาชนมีน้ำสะอาดดื่ม เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นในการป้องกันโรคระบาด อีกทั้งในช่วงนี้สภาพอากาศร้อน โดยอุณหภูมิในเมียนมาในระยะนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 35-40 องศาเซลเซียส



นายอเล็กซานเดอร์ มาเธอู ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของสหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ของฝรั่งเศส องค์กรช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ กล่าวว่า ความต้องการความช่วยเหลือด้านสิ่งของบรรเทาทุกข์ในเมียนมาจะเพิ่มขึ้นทุกๆชั่วโมง เหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ภัยพิบัติทางธรรมชาติ แต่จะเป็นปัญหาวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่สลับซับซ้อน ซึ่งจะซ้ำเติมกลุ่มคนที่เปราะบางอยู่ก่อนแล้ว



ทั้งนี้ เมียนมาเกิดสงครามกลางเมืองตั้งแต่กองทัพเมียนมาทำรัฐประหารในปี 2564 แผ่นดินไหวครั้งนี้ซ้ำเติมสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่ย่ำแย่อยู่ก่อนแล้ว พร้อมขอให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแก่เมียนมาโดยเร็ว