เฟสบุ๊ก กรุงเทพมหานคร เผยแพร่ข้อความเชิญชวนทุกคนร่วมแสดงพลัง และสร้างความเชื่อมั่นในกรุงเทพฯ หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยระบุใจความว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ย้ำว่า Life goes on – ชีวิตต้องเดินต่อไป โดยเชิญชวนกันร่วมแสดงพลังและสร้างความเชื่อมั่น ด้วยการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นข้อความ Bangkok, We are OK! เพื่อส่งต่อพลังบวก