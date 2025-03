สธ.ยันไม่ใช่เจ้าของข้อมูล A-MED หลังเว็บมืดประกาศขายข้อมูล 8.31 GB

นพ.อารยะ ไข่มุกด์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยกรณีที่เป็นกระแสข่าวในแวดวงเทคโนโลยีว่าเว็บมืด (Dark Web) ประกาศขายข้อมูลพร้อมให้ดาวน์โหลด จำนวน 8.31 GB โดยระบุว่าเป็นข้อมูลของ platform A-MED Care Plus พร้อมอ้างอิงข้อมูล ว่า A-MED Care Plus เป็นแพลตฟอร์มให้บริการรักษาพยาบาลที่มีระบบเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด อันมีระบบ API ที่เชื่อมต่อกับระบบ Health Link และระบบเบิกจ่ายบริการสุขภาพ (e-Claim) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)



นพ.อารยะกล่าวต่อว่า สธ.ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่ได้เป็นเจ้าของ platform A MED care plus แต่อย่างใด แต่ต้องการให้ผู้พัฒนาและผู้เกี่ยวข้องทั้งสองหน่วยงาน เร่งตรวจสอบว่ามีข้อมูลจากหน่วยบริการภายใต้กำกับของกระทรวงสาธารณสุข หลุดออกไปทางช่องทางนี้หรือไม่ เนื่องจากในช่วงเวลานี้ platform ดังกล่าวกำลังมีการพัฒนาเชื่อมต่อข้อมูลที่ส่ง สปสช.และเชื่อมกับสภาวิชาชีพ ได้แก่ สภาเภสัชกรรม สภาการพยาบาล สภาการแพทย์แผนไทย โดยชี้ว่า สปสช.ซึ่งกำกับดูแล และให้ทางสวทช. ซึ่งมีศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์ม เช่น A-MED Telehealth และ A-MED Care for Nurse Clinic ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับให้บริการ โดยให้บริการสำหรับคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการของ สปสช. ที่ใช้มาตั้งแต่ช่วงโควิด 19 จะต้องตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ใหม่ทุกด้าน และวางแผนป้องกันก่อนที่จะให้หน่วยบริการใช้ระบบบริการผ่านช่องทางดังกล่าว