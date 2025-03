ข่าวปลอม อย่าแชร์! OR ให้โอกาสนักลงทุนเป็นเจ้าของหุ้นด้วยเงิน 3 พัน บ. ไม่เป็นจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง OR ให้โอกาสนักลงทุน เป็นเจ้าของหุ้นด้วยเงิน 3,000 บาท ลงทะเบียนจองทางเฟซบุ๊กนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ



บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เตือนว่า OR ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโฆษณาชักชวนลงทุนหุ้นตามภาพข่าว รวมถึงไม่มีนโยบายเสนอขายหุ้นผ่านเพจเฟซบุ๊กดังกล่าว และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ลงทุนในลักษณะนี้แต่อย่างใด