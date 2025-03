ข่าวปลอม อย่าแชร์! OR เปิดจองหุ้นเริ่มต้น 1,000 บ. ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง OR เปิดจองหุ้น นักลงทุนทั่วไป-ผู้ถือ PTT เริ่มต้นเพียง 1,000 บาทนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ



บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ชี้แจงว่า ไม่มีการเปิดจองซื้อหุ้น OR สำหรับประชาชนทั่วไปและนักลงทุนที่มีหุ้น PTT ที่มีสิทธิ์ เป็นเจ้าของหุ้นด้วยงบ 1,000 บาท โฆษณาดังกล่าวใช้ ตราสัญลักษณ์ของ Café Amazon เพื่อเชิญชวนให้ลงทุนในหุ้น OR ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับ OR แต่อย่างใด ทาง OR ไม่มีนโยบายเสนอขายหุ้น ผ่านช่องทางที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดีย สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ OR โทร. 02-196-5959