DE ประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-ยูเนสโก เตรียมจัดงาน Global Forum on AI Ethics 2025

วันนี้ (17 มี.ค.) นางปิยนุช วุฒิสอน รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะประธานกรรมการร่วม ของคณะกรรมการร่วมไทยและยูเนสโกด้านสารัตถะ เพื่อเตรียมการจัดการประชุม “The Global Forum on the Ethics of Artificial Intelligence in 2025” (Program Committee) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ และทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2568 ร่วมกับ Ms. Soohyun Kim ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโกส่วนภูมิภาค ณ กรุงเทพฯ โดยมี Ms. Gabriela Ramos ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งยูเนสโก ผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโก พร้อมด้วย ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยที่ประชุมฯ ได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมการด้านสารัตถะ ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความคืบหน้าของการจัดทำร่างกำหนดการการประชุมและกิจกรรมคู่ขนานในระหว่างการประชุมฯ การพิจารณารายชื่อวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และการจัดทำเว็บไซต์การจัดการประชุมฯ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมฯ ดังกล่าว